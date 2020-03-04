影／基隆難得風雨籃球場 成功國中將開放別再翻牆

基隆市中心沒有風雨球場，最近的就是成功國中，可以遮風避雨，但並未開放民眾使用，很多球友共同的記憶就是爬牆進入校園打球，不僅不妥也危險，議員童子瑋爭取開放校園運動空間，獲教育處及學校同意，將在球場與校舍緊鄰處裝設安全防護網及區隔設施。教育處表示，預計在今年下半年度，可在假日開放讓民眾使用。

市議員童子瑋今天邀請教育處、民政處及學校共同商討開放風雨籃球場配套措施。童子瑋說，基隆因為多雨關係，風雨籃球場是籃球愛好者最需要的運動空間，但過去校園管理及配套措施並沒有妥善規畫。

童子瑋表示，過去校方無法開放球場，是因為籃球場緊鄰校舍空間，假日開放擔心校園安全及環境不易維護，雖然假日校門沒有開放，仍然有許多民眾會爬牆進入球場。

童子瑋指出，市中心沒有風雨球場，最近的就是成功國中，很多球友共同的記憶就是爬牆進入校園打球，這樣的行為確實不妥也危險，適度的開放校園運動空間是有必要的，但如何兼顧校園安全及公眾利益，取得平衡很重要。

童子瑋說，今天很感謝教育處及學校，針對這30幾年的老問題提出解決方案，會勘後共識是朝假日白天時段開放球場，並在球場與校舍緊鄰處裝設安全防護網區隔空間，也會增設小型資源回收桶，希望所有球友在共享空間之時，也一起維護校園整潔環境，爭取在4月底前完成。