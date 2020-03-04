花蓮老樟樹樹齡200年 森林科師生估算出來

花蓮吉安鄉好客藝術村豎立1棵老樟樹，由於缺少歷史史料，無法確認樹齡為多少。鄉公所邀請花蓮高級農業職業學校森林科師生，針對百年老樹做樹齡推估，經換算後，認證該棵樹齡已達200歲，直徑146公分，日後將設立認證說明牌，保護老樹。

好客藝術村旁的百年老樟樹在3年前曾被沖天炮灼傷，還好表層有蕨類包覆有保溼效果，只有中段以上樹皮燒傷，沒有大礙，至今仍屹立不搖。

花蓮高級農業職業學校森林科主任謝仁壽說，儘管破壞取樣能得知準確樹齡，但不能破壞老樹，因此用科學方式以直徑估算，胸高樹圍直徑約146公分，約有200年樹齡。這棵老樟樹整體來看蠻健康，不過樹根覆土有點厚，有建議可清開一點土壤，也要圍起來避免人為破壞。

謝仁壽指出，雖然台灣現存最久的是800年老樟樹，這棵吉安的樟樹算「年輕」，不過還是要好好保存，目前花蓮縣府沒有老樹條例，但有樹保委員會，致力保護老樹。很高興有機會讓學生實地演練，實務操作更能強化學習的效果，除了教學上的研討之外，同時能了解好客藝術村過去的發展史。

吉安鄉長游淑貞感謝縣府農業處為地方開啟護樹作業，文觀所也將為老樹建置說明，拉近老樹與民眾的距離，也同步與林管處、縣府農業處、文化局橫向聯繫，取得專業共識，共同為樹木保育傳承文化而努力。