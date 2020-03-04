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影／基隆要塞司令部校官眷舍救回復舊 還挖出貝殼沉積

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影

基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，原本不敵歲月摧殘傾毀嚴重，經約1年多施工搶救，依原貌修復，目前已完工，重新展現日本殖民時期殖民地住宅建築式樣的官舍，在施工時還挖出不少貝殼沉積。市長林右昌今天前往視察，他說，挖出貝殼沉積意義相當大，證明這裡以前是一整片的沙灘，是以前基隆人共同的美好記憶。

基隆要塞司令部校官眷舍2018年10月31日開工，今年1月22日竣工，目前正進行驗收程序。這棟展現日本殖民時期殖民地住宅建築式樣的官舍，原本有2棟，其中1棟不敵歲月摧殘傾塌，剩下1棟依原貌修復。

文化局長陳靜萍說，當年因應基隆多雨的環境，設計有雨庇、高門檻和開口超大之排水溝，工程中拆除後期增建之地坪時，並發現日治時期留下的台所（廚房）及風呂（浴室）遺構，並參考傾塌棟之結構，重現官舍旁的兩座煙囪。

林右昌說，眷校官眷舍部分已完工，他很滿意，當初修復再利用的過程，把拆除下來的物件，如磚瓦等做了充分再利用，保存原來的風貌，是基隆重要歷史的一部分。另外，以前在基隆港裡面有一處沙灘就是在這裡，確認當時位置就是在這裡，未來都會納入歷史再現的場景。

林右昌表示，這裡還挖出貝殼沉積，意義相當大，應好好保存，證明這裡以前是一整片的沙灘，是以前老一輩的基隆人共同的美好記憶。小時侯大家都是在這裡的沙灘玩水，游到對岸去。

在基隆要塞司令部校官眷舍對面不遠處的市定古蹟基隆要塞司令部官邸工，兩處修復工程皆為文化部「再造歷史現場計畫」核定的「大基隆歷史場景再現整合計畫」之子計畫。

「市定古蹟基隆要塞司令部官邸」在2018年11月7日開工，截至3月 2 日工程進度約86.71%。官邸最早為日治時期「流水交通社」（流水巴士）社長流水伊助的自宅。建物特色為百餘坪宅邸空間及雁形緣側，有別於制式官舍格局。此外擁有完整雨淋板牆面，並保留日式屋舍中最具傳統風貌的壁龕、押入（日式壁櫃）、天袋（壁上小抽屜）等設備，押入上方的活動夾板，尚可通往屋頂的構架空間，保留了原始屋頂維修的通道動線。

林右昌說，兩處古蹟完成修復後，將與周邊歷史與景點（大沙灣石圍遺構、法國公墓、校公車處服務核心）串聯，利用文化路徑、數位導覽，打造消逝的歷史地景及人文資產，提供市民與遊客休閒、教育與歷史文化的多功能園區。未來會整體考量，委外活化經營。

林右昌市長感謝文化局及監承造單位的辛勞並給予加油勉勵，期待兩處古蹟日後成為沙灣地區的文化休閒亮點，讓市民與外地遊客前來體驗日式建築的歷史與空間美感。

基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
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基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
基隆市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍，經約1年多施工搶救，依原貌修復。記者游明煌／攝影
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基隆港 修復 林右昌

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