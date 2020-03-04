歷經2個春天成長 台東香丁品嘗賞景正得時

經過2個春天、14個月成長，台東泰源幽谷的香丁進入盛產期，正是品嘗亮麗金黃色的果實、同時可看到剛盛開的白色花朵奇景時機。

「今年吃的香丁，是去年開的花」，台東縣東河鄉農會推廣股長劉五龍今天受訪指出，經過14個月的成長，晚崙西亞橙（香丁）上市了，歡迎大家到東海岸泰源幽谷品嘗，同時可以看到香丁花果共生2代同堂的成長過程。

劉五龍說，香丁在日據時代從地中海引進，香氣十足，但稍帶酸味不符國人口味，所以其它地方未推廣，但東海岸因環境特殊，種的香丁口感不酸，因此成為東海岸的特有水果。

泰源幽谷的香丁因受到山谷優質天然環境及攝氏6至8度的日夜溫差，所產的香丁風味十足，亮麗金黃色的外觀及鮮黃質嫩的肉質，讓人垂涎三尺。

果農林建國表示，香丁的成長過程與一般橙類水果不同，在每年的2、3月開花，必需等到隔年的3、4月第二代開花、結果時，才可以採收，「整整懷胎14個月」，可以看到金黃色果實與白色花朵2代同堂共生的奇特現象。

林建國說，香丁經過春、夏、秋、冬4種不同的成長季節，飽嘗風寒日曬的淬鍊，才會長到一個拳頭大；但這還不夠，必需等到第2代的果實長到拇指頭大時候，果實才會散發出成熟香氣；離開果樹，約在每年的3月，所以是唯一經過2個春天的水果。

農委會農糧署東區分署指出，晚崙西亞橙富含維生素C、B1、鈣、磷及纖維素，選購時以果皮具橙黃色光澤、果型呈廣卵圓形、果實飽滿、用手觸摸有彈性、果蒂未脫落者為佳。

東區分署表示，台東縣東河鄉農會每年於產期均會舉辦晚崙西亞香丁節活動，近年更推出百分百晚崙西亞橙原汁製作的限定產品「晚崙西亞冰棒」。想品嘗蘊藏2個春天的在地好滋味，請把握時機向台東縣東河鄉農會訂購。