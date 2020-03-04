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重現百年護城河垂柳好美 詩情畫意「八千代川」回來了
宜蘭市原本四周有護城河，自成一個舊城區，河岸廣植垂柳，在日治時期被稱「八千代川」意象，但數十年來已消失殆盡；如今隨著舊護城河工程已經完工，市公所最近在中山公園護城河邊栽種垂柳，恢復昔日景觀，重現詩情畫意的小城風貌。
中山公園位於宜蘭市中心，距離宜蘭火車站僅500公尺左右，附近有小學、市公所等等政府機構、南館市場及新月廣場，可謂「鬧中取靜」；其中歷史最悠久的就是護城河，自清朝道光年間通判薩廉重修廳城，開渠城壕及種植兩岸垂柳，一路演變發展至今，遭到淹埋造路消失無蹤。
近年來重現護城河的呼聲再起，透過執行維管束分期計畫，也讓走入百年歷史的護城河重見天日。宜蘭市公所為了延續曾在日治時期被稱「八千代川」美好意象，更進一步推動水岸景觀計畫，在中山公園護城河河道兩岸種植垂柳，讓民眾進入園內休憩時，彷彿進入時光隧道，舊日的懷念景象重現。
垂柳多數種植在水邊，風吹樹梢，柳枝輕搖，是文人墨客詩詞中常見的植物，市長江聰淵今天前往了解垂柳景觀，他表示，中山公園一直是宜蘭市重要景點，隨著舊護城河工程完工，搭配著園內夜間照明、洛克馬裝置藝術、市民之森三期等計畫推動，已成為大家喜歡去的休閒遊憩場所，歡迎遊客前來感受「市區秘境」的中山公園。
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