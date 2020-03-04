台東縣政府啟動一級開設 提升防疫力道！

宜蘭頭城鎮外澳一帶近年來發展成全國的衝浪勝地，吸引國際遊客到訪，加上飛行傘等戶外多元活動，成功打響「北頭城，南墾丁」觀光形象；但可惜的是旅宿品質並未跟著提升，如今有業者要前來興建飯店，如果建築物在不破壞景觀風貌原則下，應是值得期待。

2020-03-03 23:12