台東縣政府啟動一級開設 提升防疫力道！
新冠肺炎疫情持續攀升，日前中央疫情指揮中心提升為一級開設，台東縣政府防疫中心今天一級開設，縣長饒慶鈴表示，每週辦理防疫會議滾動檢討。
饒縣長表示，對於疫情一定要秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度，她要求各局處垂直整合、水平分工共同為防疫作戰。
縣府各局處也將目前業務推動中最棘手的問題提出討論，其中交觀處將勸導縣內合法1300多家民宿業者，實施入住旅客量額溫等防疫措施。
另教育處則暫緩縣內國中小學校園大型集會活動，消防局則將啟動119報案專線備援機制，以維持受理民眾案件即時性；衛生局及民政處分別針對獨居者或全家檢疫，若有居家隔離或居家檢疫需求時的安置地點、經費及生活必需品提供，全力協助解決。
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