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宜蘭送居家隔離好康安心包 近2萬部影片音樂追劇好購物

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭挺居家隔離檢疫者度過14天，送每人一個安心包，除了食衣住行物資服務，還有近2萬部影片、音樂及購物券，追劇購物不會無聊。 記者戴永華/攝影
宜蘭挺居家隔離檢疫者度過14天，送每人一個安心包，除了食衣住行物資服務，還有近2萬部影片、音樂及購物券，追劇購物不會無聊。 記者戴永華/攝影

新冠肺炎居家隔離及檢疫民眾因為不能外出，常產生焦慮不安負面情緒。宜蘭縣政府協助他們安心度過14天，送出居家防疫安心包，裡面除了日常生活用品外，還結合網路電信業提供免費觀看電影、聽音樂、電子書及追劇等免費看，更有療癒小盆栽，讓居家者安心不無聊。

縣府今天公布安心包內容，提供14天份防疫口罩、優質米、漂白水、肥皂、垃圾袋及療癒盆栽外，更有由中華電信、台灣大寬頻聯禾有線、台灣連線及台固媒體科技公司提供近2萬部影片、音樂、電子書及追劇等，300元上網購物券。

此外，衛生局長徐迺維說，縣府各局處陪伴民眾共同抗疫，民政處提供居家隔離及檢疫者送餐送菜服務，消防局協助就醫及藥物補送，環保局處理居家者清除垃圾等服務，照顧食衣住行。

縣長林姿妙表示，縣府結合網絡單位例如中華電信股份有限公司、台灣連線股份有限公司(Line TV & Music)、台灣大寬頻聯禾有線股份有限公司及台固媒體科技股份有限公司，每位居家者都有 LINE TV、 LINE MUSIC 14天免費體驗序號、購物折價券300元。

縣政府提供的防疫安心服務兼顧食衣住行育樂各層面，內容很豐富，讓看到的人不禁開玩笑稱「我也要隔離」。

林縣長還寫了一張關懷卡表達對鄉親的關懷之意，居家檢疫或隔離過程可能會經歷焦慮、恐慌、憂鬱等複雜情緒，建議除了撥打1999專線外，還可向縣府衛生局心理衛生中心諮詢(03-9367885) ，或撥打衛生福利部 24 小時安心專線 1925(依舊愛我)，陪伴民眾挺過14天。

宜蘭挺居家隔離檢疫者度過14天，送每人一個安心包，除了食衣住行物資服務，還有近2萬部影片、音樂及購物券，追劇購物不無聊。 記者戴永華/攝影
宜蘭挺居家隔離檢疫者度過14天，送每人一個安心包，除了食衣住行物資服務，還有近2萬部影片、音樂及購物券，追劇購物不無聊。 記者戴永華/攝影

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