疫情影響不想出門 花蓮家扶中心助學金仍缺百萬元

開學了，花蓮家扶中心預計募集600萬元助學金，但開學至今超過一周，仍有百萬元缺口。家扶中心觀察，花蓮善心人士習慣臨櫃捐款，但疫情影響，許多人不想出門，家扶中心提醒可透過郵政劃撥、線上捐款、信用卡自動扣款等管道捐助，不用出門也能幫助弱勢兒。

今年向花蓮家扶中心申請的弱勢孩童約900人，高中、大專生占將近8成，因距募款目標還有多達百萬元的差距，121名弱勢童的助學金還沒有著落。花蓮家扶表示，扶助家庭超過8成是一個人養家，且有6成6全戶月收入不到2萬元；其中，主要照顧者的工作，臨時工和服務業各占四分之一，都是最容易受疫情影響的行業，家扶擔心若沒有助學金幫助，這些弱勢家庭孩童有可能放棄升學。

花蓮家扶中心主任施政延表示，家扶每學期都會為孩童募助學金，就是要幫助弱勢孩童可以繼續升學，或有一技之或，以往大約在開學前後就能募足助學金，多數助學金選擇臨櫃捐款。但今年受到疫情影響，發現上門捐款的人明顯減少，助學金至今仍有百萬元缺口。

這幾天孩子已陸續繳交成績單等證明文件，就等著助學金發放，工作人員持續透過網路宣傳，呼籲可至郵局畫撥，帳號06400301，戶名「花蓮家扶中心」（註明助學紅包），另外還有線上捐款、定期捐款等管道，可上花蓮家扶中心臉書查詢，或電話（03）8236005。