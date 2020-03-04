快訊

台鐵15站採紅外線測溫 發燒客擬隔離、免手續費退票

美醫院死5醫護仍不戴口罩 台籍營養師曝「超傻眼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

聯合報 / 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆港務消防隊人員今早穿著全套防護衣，前往基隆港西17號頭將傷者送醫。圖／取自臉書基隆人大小事社團
基隆港務消防隊人員今早穿著全套防護衣，前往基隆港西17號頭將傷者送醫。圖／取自臉書基隆人大小事社團

一艘貨輪上的台灣船員頭部受傷，今早駛進基隆港停靠西17號頭等待救護。因為貨輪從中國大陸出港，基隆港務消防隊人員前往救護時，穿著全套防護衣，將傷者送往醫院急救。醫師在負壓治療室幫他治療，縫了7針無大礙，由船公司帶回船上。

基隆市昨天才因有名剛從大陸安徽回台，應接受居家檢疫的婦人搭公車外出，議論紛紛。今早有人拍下基隆港區出現穿著全套防護衣1消防人員照片，上傳臉書也引起網友討論，急著想了解出了什麼「狀況」。

據了解，傷者是頭部受外傷，沒有發燒症狀。因為貨輪從大陸港口駛出，若來台靠岸，船上人員依規定要檢疫14天，只有就醫才能申請下船。

護送居家檢疫對象就醫，消防人員的標準作業流程就是穿著全套防護衣出勤，執行勤務結束返隊，人車再進行消毒作業，防範可能的感染及傳染。

消防人員將傷者送到衛生署基隆醫院後，由急診室旁的通道送進負壓治療室。醫師檢查傷口不大，縫了7針後，安置在戶外通風地點，等待船公司人員來接回船上。

基隆港務消防隊人員今早穿著全套防護衣，前往基隆港西17號頭將傷者送醫。圖／取自臉書基隆人大小事社團
基隆港務消防隊人員今早穿著全套防護衣，前往基隆港西17號頭將傷者送醫。圖／取自臉書基隆人大小事社團

基隆港 居家檢疫

延伸閱讀

不濫用醫療資源！女童腳卡輪消防拆輪解圍母親自送醫

基隆居家檢疫婦趴趴走 議員憂行政程序時間差恐成漏洞

回台居家檢疫 機場禁搭乘大眾運輸

檢疫婦搭公車還被機車載回家 基市府：視情況開罰

相關新聞

基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

一艘貨輪上的台灣船員頭部受傷，今早駛進基隆港停靠西17號頭等待救護。因為貨輪從中國大陸出港，基隆港務消防隊人員前往救護時...

海大校園徵才開跑 博覽會1500個職缺 　

國立台灣海洋大學2020年校園徵才系列活動昨天起跑，徵才說明會、就業即戰力講座等活動陸續登場，19日將舉辦校園徵才博覽會...

基隆居家檢疫婦趴趴走 議員憂行政程序時間差恐成漏洞

基隆前晚一名自大陸安徽返台獨居婦人，昨天因家中冰箱沒東西可吃，搭公車外出到市區採買食物，被發現後由衛生局送回家，並研議是...

叫我第一名／「宜蘭傅培梅」陳韻如 一口美食摘金鐘

宜蘭市知名烹飪老師陳韻如學生時念的是商科，憑著興趣習得一手好廚藝，20幾年前開了工作室教過近6千名學生，素有「宜蘭傅培梅」之稱的她，更以美食節目拿下第52屆廣播金鐘獎，在宜蘭烹飪界創下唯一紀錄。

基隆工業區立體化 多家企業申請

配合行政院政策，基隆市政府擬定工業區立體化方案，提供六堵及大武崙工業區廠商最高150%的容積率獎勵，鼓勵廠商升級轉型及翻新廠房，除了解決企業缺地問題，也有助增加就業機會，已有多家企業表示要擴廠。市長林右昌表示，這個政策是中央給基隆的企業活路，得以轉型發展。

舊公寓打造無障礙 基隆最高補助216萬

基隆市政府昨宣布，針對原有住宅提供無障礙設施改善補助，以總工程費45%為上限，最高可補助216萬元，協助打造無障礙、高齡友善住宅空間，申請自3月3日起至5月29日止。

看問題／烏石港區開發遇環評 期待雙贏

宜蘭頭城鎮外澳一帶近年來發展成全國的衝浪勝地，吸引國際遊客到訪，加上飛行傘等戶外多元活動，成功打響「北頭城，南墾丁」觀光形象；但可惜的是旅宿品質並未跟著提升，如今有業者要前來興建飯店，如果建築物在不破壞景觀風貌原則下，應是值得期待。

烏石港區解套蓋飯店？宜蘭議員憂壞天際線

宜蘭縣頭城鎮烏石港區受到兩個都市計畫的管制，幾年前有業者申請蓋飯店，受到中央規定位於風景特定區內，興建飯店必須環評的限制。近來因民眾陳情，縣政府建議東北角風景區管理處研議劃出風景特定區，民進黨宜蘭縣議會黨團昨天召開記者會，要求縣府「說清楚，講明白」，也憂心破壞天際線。

王志輝 接任台東副縣長

台東縣副縣長張志明因借調期滿，前天回歸國立東華大學，懸缺由農委會水土保持局台東分局長王志輝接任。

影／基隆長庚基隆醫院動線調整 有效疏解人潮免塞車

基隆長庚醫院自今天起所有病人及家屬進入醫院，必須刷過健保卡並主動告知相關旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。一早就有很多人...

昔白色恐怖高材生避禍鹿野 劉治國改變傳統牽豬哥

50年前政治大學外文系畢業的劉治國，因翻譯一篇蔣經國報導遭警總盯上躲到鹿野，因自學成為獸醫師，改變了台東傳統「牽豬哥」配...

房東不收租1個月 餐廳推優惠分享房東美意

基隆市漾漾好時餐廳受新冠肺炎疫情影響，今年1、2月虧本經營，房東主動免租1個月，餐廳負責人洪宗慶在臉書發「感謝文」，引發...

熱門新聞

注意！南橫天池路段一周兩天禁止通行 3月17日起實施

大甲媽遶境延期 信徒發起319齊步走帶香旗揪團遶

疫情延燒生意難做 桃園4家老字號餐廳歇業

很晚才出門？ 韓國瑜交代每天行程滿檔

影／農民買不到肥料 後果恐怕很嚴重

基隆舊公寓增設電梯、改善無障礙 最高可補助216萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。