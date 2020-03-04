基隆港一早出現消防人員全副武裝出勤 照片討論度高

一艘貨輪上的台灣船員頭部受傷，今早駛進基隆港停靠西17號頭等待救護。因為貨輪從中國大陸出港，基隆港務消防隊人員前往救護時，穿著全套防護衣，將傷者送往醫院急救。醫師在負壓治療室幫他治療，縫了7針無大礙，由船公司帶回船上。

基隆市昨天才因有名剛從大陸安徽回台，應接受居家檢疫的婦人搭公車外出，議論紛紛。今早有人拍下基隆港區出現穿著全套防護衣1消防人員照片，上傳臉書也引起網友討論，急著想了解出了什麼「狀況」。

據了解，傷者是頭部受外傷，沒有發燒症狀。因為貨輪從大陸港口駛出，若來台靠岸，船上人員依規定要檢疫14天，只有就醫才能申請下船。

護送居家檢疫對象就醫，消防人員的標準作業流程就是穿著全套防護衣出勤，執行勤務結束返隊，人車再進行消毒作業，防範可能的感染及傳染。