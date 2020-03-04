海大校園徵才開跑 博覽會1500個職缺 　

國立台灣海洋大學2020年校園徵才系列活動昨天起跑，徵才說明會、就業即戰力講座等活動陸續登場，19日將舉辦校園徵才博覽會，現場提供超過1500個職缺，歡迎大基隆地區的學生及民眾踴躍前往參加。

每年為了協助應屆畢業生、校友與大基隆地區民眾獲取求職徵才資訊，海洋大學都會在畢業季來臨之前舉辦校園徵才系列活動，透過說明會、就業講座及大型徵才博覽會，讓學生及求職的民眾探索各種工作領域職缺，進而順利就業。

海洋大學實習暨就業輔導組表示，舉辦校園徵才活動不僅提供應屆畢業生及民眾求職管道，同時也可以讓在校生提早與企業接觸，增進與企業界的良好互動，探索自己的興趣和專長，提前做好職涯規劃，為將來進入職場做好準備。

海洋大學2020年校園徵才系列活動主要分為三個部分，包含3場就業即戰力講座、9家企業徵才說明會以及由9大產業60家廠商共同參與的校園徵才博覽會。

就業即戰力講座在行政大樓第二演講廳舉行，昨天是「從校園到職場-新鮮人如何無痛接軌？談新鮮人職場競爭力」、3月5日下午2時「第一次面試就上手？—新鮮人履歷撰寫、服儀必勝技巧」，及3月9日下午2時30分的「面試官是對的？打破面試錯誤迷思，你也在面試你的面試官」，希望透過講座培養學生面對職場所需的技能。

校園徵才說明會分別在行政大樓第一、二演將廳舉行，昨天中鼎工程股份有限公司、3月5日下午2時20分西門子歌美颯離岸風力再生能源股份有限公司、3月6日12時20分海洋委員會海巡署金馬澎分署、3月9日12時20分全港通航業股份有限公司、3月10日12時20分傑騰智能股份有限公司、3月11日12時20分陽明海運股份有限公司、3月12日12時20分中國人壽保險股份有限公司、3月13日12時20分台灣積體電路製造股份有限公司、3月20日12時20分萬海航運股份有限公司。

海大說，讓企業透過近距離的接觸，傳達公司訊息，提供產業趨勢、公司簡介、正式職缺、暑期海內外實習、獎學金等資訊，也可現場與企業QＡ互動，提早掌握產業脈動，歡迎民眾多加利用。