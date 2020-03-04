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基隆居家檢疫婦趴趴走 議員憂行政程序時間差恐成漏洞

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆一名居家檢疫婦人搭公車買東西，昨天市公車處在公車總站大消毒。記者游明煌／攝影
基隆一名居家檢疫婦人搭公車買東西，昨天市公車處在公車總站大消毒。記者游明煌／攝影

基隆前晚一名自大陸安徽返台獨居婦人，昨天因家中冰箱沒東西可吃，搭公車外出到市區採買食物，被發現後由衛生局送回家，並研議是否開罰，可處10萬到100萬元。議員張秉鈞今天指出，他查證後得知雖然民政系統有該婦人資料，但區公所在她違規前都尚未接獲通知，里幹事及里長也無法前去關懷。若因此行政程序期間該婦人外出而感染給其他民眾，是否會造成防疫漏洞？更讓社區防疫出現隱憂。

對於這名婦人處理的行政程序，是否有行政程序的時間差問題？基隆市衛生局長吳澤誠回應說，婦人在機場返國時，境管時就接到居家檢疫通知，她手上一定有檢疫通知書，本人會知道要居家隔離，違反居家檢疫規定，可處10萬元以上，市府處理並沒有延誤，因為要等公文下來才進入正式流程。

吳澤誠表示，這名婦人是屬於民政系統的個案，先生過世，獨自居住，衛生局昨天獲報前往處理解決，帶她回家繼續檢疫，要14天。她因剛回國，不知市府有居家檢疫生活上的協助，已告知日後可打去請求協助；她全程都有戴口罩，非與確診病患接觸，也沒有症狀，非屬高風險個案，和她同車的公車司機及乘客不需匡列，可自己注意健康管理，車子也已消毒。

張秉鈞說，基隆該名婦人3月2日晚間剛從中國回台，3月3日因為冰箱無食物所以從從大竿林站搭乘搭公車外出購買食物。因在公車上提到剛從中國大陸安徽回來，旁邊乘客聽到立即告知公車司機。司機公車停妥後通報衛生局。隨後衛生局派人將婦人送回住處，公車處消毒公車，展開後續防疫作業。

張秉鈞表示，雖然該婦人為居家檢疫，並非是居家隔離對象，但依照「傳染病防治法」規定，需待在家中不能隨意離開。還說，為避免新型冠狀病毒肺炎造成防疫出現漏洞，必須用最謹慎的態度，他會盡快安排社區全面消毒，提供安全的環境給市民。

基隆一名居家檢疫婦人搭公車買東西，昨天市公車處在公車總站大消毒。記者游明煌／攝影
基隆一名居家檢疫婦人搭公車買東西，昨天市公車處在公車總站大消毒。記者游明煌／攝影

衛生局 居家檢疫

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