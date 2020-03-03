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果斷禁醫事人員出國 陳時中：不得已的宣布

昔白色恐怖高材生避禍鹿野 劉治國改變傳統牽豬哥

中央社 / 台東縣3日電

50年前政治大學外文系畢業的劉治國，因翻譯一篇蔣經國報導遭警總盯上躲到鹿野，因自學成為獸醫師，改變了台東傳統「牽豬哥」配種。

因白色恐怖躲避到鹿野鄉的劉治國，是台東的傳奇人物，日前病逝在上週出殯，享壽80歲。

劉治國在民國59年到台東鹿野鄉，平日相當低調，除工作接觸外，鮮少和外界互動，也避談過去往事，因此鹿野地方人士對他相當陌生。直到93年文史工作者黃學堂從事田野調查時，才發現偏僻的鹿野鄉竟然有位政治大學的高材生。

黃學堂說，劉治國29年生於苗栗縣銅鑼鄉，政大外文系畢業後以寫作、翻譯為職志。一天，看到美國「時代雜誌」一篇有關蔣經國的報導，這在當時聞所未聞，深感有趣於是譯成中文投稿，豈料文章尚未刊出引來警總注意。

所幸，任職情治單位的姊夫緊急通知，要他儘快離開台北，越快越遠越好。那年，他29歲，連夜帶著妻小從台北搭車到屏東楓港，為避免中途檢查哨盤查，改徒步經南迴公路到台東，再搭火車到關山。

黃學堂說，為避人耳目，劉治國留鬚蓄髮、穿舊衣刻意裝老，從此隱姓埋名、不寫文章、不與親友聯絡，當地無人知其來歷。流落後山、無親無故，只得自謀生路。

劉治國發現鄉下很多人養豬，且鹿野鄉又有一個大同農場養了200頭豬，他認為可以當獸醫，而且鄉下又不用執照，於是自己買有關動物病理學、解剖學、藥劑學方面的中外文書籍研究，並參加各類講座、研習、討論會等，經過一番苦學，對動物病理、藥劑的知識學有專精，成為當地唯一的獸醫師。

為免被情治單位盯上，他盡量在最偏遠的鄉間走動，直到6年後才知道警總和警察並無連線，警方並沒有他在警總的案底紀錄，這才稍感放心。

黃學堂說，當時農村養豬戶仍沿用傳統「牽豬哥」方式配種，養豬戶多半自己飼養母豬，少數人飼養種豬。母豬發情時，就請「牽豬哥」的人來配種，公豬每天頂多和4、5頭母豬配種，效率有限。

於是劉治國透過外文書籍，學習人工授精，得知採集1次公豬的精液，可供50頭母豬受孕，經濟效益差很大。當時，台灣南部已有人在做豬隻人工授精，但尚未普及。直到幾年後劉治國自己經營養豬場，獸醫及人工授精業務才告結束。

接手劉治國養豬事業的女兒今天接受記者訪問表示，父親養豬場規模最高時達到5000頭。在64年獲行政院農委會和省政府農林廳選為「核心農民種豬繁殖戶」。

她說，父親鮮少向親友談及尚未到台東的那段往事，這幾年年紀大了，雖然偶而提起，但都很零碎片段。前陣子因病在2月14日過世，2月24日出殯。

獸醫師 台東

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