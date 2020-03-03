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房東不收租1個月 餐廳推優惠分享房東美意

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
漾漾好時餐廳3月31日前的周一到周五推出優惠方案，希望穩助業績，同時分享房東的暖流。圖／漾漾好時餐廳提供
漾漾好時餐廳3月31日前的周一到周五推出優惠方案，希望穩助業績，同時分享房東的暖流。圖／漾漾好時餐廳提供

基隆市漾漾好時餐廳受新冠肺炎疫情影響，今年1、2月虧本經營，房東主動免租1個月，餐廳負責人洪宗慶在臉書發「感謝文」，引發回響。洪說，因為3月免租，經營成本降低，所以推出優惠方案，把房東帶給他的暖流傳出去。

洪宗慶日前在臉書貼文說，餐飲業受疫情影響不只他一家，但少見房東願意伸出援手，主動告知「免租1個月」，給了他最溫暖的強心針，「真的太感動了，好人總是在最需要的時刻出現。」

洪宗慶說，房東一再鼓勵他「要努力、要認真、好好做」，他也確實想要好好經營餐廳，現在餐廳有提供75%酒精、體溫檢測、定時消毒等措施，讓消費者安心。

洪說，漾漾好時餐廳3月31日前的周一到周五推出優惠方案，希望穩助業績，同時分享房東的暖流。醫護人員或醫療單位訂特定套餐，自取加1元買1送1；一般大眾訂特定套餐，自取加1元買2送1，詳情見優惠方案宣傳單。

漾漾好時餐廳3月31日前的周一到周五推出優惠方案，希望穩助業績，同時分享房東的暖流。記者邱瑞杰／攝影
漾漾好時餐廳3月31日前的周一到周五推出優惠方案，希望穩助業績，同時分享房東的暖流。記者邱瑞杰／攝影

房東 疫情 新冠肺炎

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