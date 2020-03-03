花蓮曼波園區花期到4月 開放空間躲疫情

花蓮縣七星潭四八高地曼波園區及戰備坑道於今年元旦熱鬧開放，由於蘇花改通車配合大眾運輸及花蓮的自然環境與美景吸引大批人潮，入園參觀人數從元旦截至228連假已達2萬多人。縣府農業處表示，3月春來百花齊放，預計花期可到4月份，邀請大小朋友一起賞花踏青遊秘境，到開放空間避疫情。

花蓮縣府表示，曼波園區是花蓮首座以自然式植栽設計為主的公共景觀場域，以自然的植栽配置，讓生態呼吸，將海洋、音樂等文化藝術融入地景空間，園區內考量生態及生物棲地環境，配置達40多種植物，類別包含觀賞草、濱海植物、蜜源植物、香草植物及誘鳥植物等，配合四季呈現百花百草共生景色。

因為疫情影響，農業處不灑農藥並使用有機肥料，讓親子出遊能夠安心，今年的曼波園區春季景觀花海設計以百日草為主，花色繽紛溫暖，除了百日草外，也在不同區域混搭種植金魚草等草花，去年底在入口處撒播的藍、黃兩色羽扇豆（魯冰花），目前已開花結果。園區內設置「洄游」賞花步徑，漫遊其中宛如置身海洋迷宮，平整的步道讓大家賞花不誤入花叢，將花蓮大山大海盡收眼底。