烏石港海景第一排開放蓋樓圖利財團？縣府：保護天際線

宜蘭縣頭城鎮烏石港區同時受到兩個都市計畫的管制，幾年前有業者申請蓋飯店，受到中央風景特定區必須環評的限制。由於民眾陳情，縣政府最近建議東北角風景區管理處研議是否畫出風景特定區管制，如此一來業者蓋飯店無須環評，此作法遭外界質疑圖利財團。

民進黨宜蘭縣議會今天質疑縣府做法，黨團總召陳俊宇及劉添梧議員要求縣府對於決策的過程「說清楚，講明白」，以免被說成圖利財團。

昇恆昌集團103年申請在烏石港區蓋10幾層樓度假飯店，向縣府申請建造後，發現蓋樓的土地位於風景特定區，必須送環評通過才能夠興建，105年停工，去年進入環評階段被駁回。業者為此陳情，地方民眾也有人要求重新評估，縣政府於是在上個月去函給東北角風景區管理處建議是否畫出風景區風景特定區的範圍。

據了解，如果畫出風景特定區範圍，今後就由縣政府依照烏石港港都市計畫區進行管制，業者要蓋飯店大樓不必經過環評。

縣政府解釋，早在民國105年前縣長林聰賢任內，就曾經建議畫出風景特定區，這次縣政府基本是朝向這個方向來辦理。

但是縣議員吳宏謀與李呂惠卿認為，縣政府要為自己的政策負責不要牽拖到前任縣長，民眾關心的天際線問題，一旦如果貿然開放，管制失控，後果難以想像。

時代力量縣黨也表示，宜蘭縣政府觀光政策缺乏整體發展概念，不僅破壞文化遺產，允許高樓林立，如今海景第一排，又有財團要蓋10幾層樓高獨攬海岸景觀，縣政府直接跳過發函交通部觀光局，要求將烏石港劃出東北角風景區計畫外，為業者環評解套，作法可議。

針對建築高度及天際線破壞等問題，縣府秘書長林茂盛表示，107年已委託中華民國景觀學會全面檢視，針對烏石漁港地區後續劃設建物高度管制削線，執行天際線管控，以維護海岸線景觀，近期內將提送本縣都市計畫委員會審議，未來該區建物的興建會同時顧及天際線的發展，與保護視覺景觀。