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台東縣副縣長一職 水土保持局台東分局長王志輝接任
台東縣副縣長張志明因借調期限已達上限，昨天回原單位國立東華大學繼續擔任教授，懸缺人選由農委會水土保持局台東分局長王志輝接任。
縣長饒慶鈴在今天在縣務會議中宣佈，現任農委會水保局台東分局長王志輝擔任副縣長一職，饒慶鈴表示，王在台東服務6年，擅長跨域合作，未來在縣府服務將可整合各局處間的資源，加上他在中央部會的人脈，相信會讓台東縣有更多亮點。
張志明表示，很感謝大家1年多來的照顧，自己在東華大學教授任期還未到，且借調台東縣府時間剛好到期，所以個人規畫選擇回學校教書，但目前有農產公司董事身分，課後之餘都會在台東服務農民，和大家打拚。
王志輝目前服務於農委會水保局台東分局，自104年來台東已服務6年，是歷任分局長在台東服務最長也是貢獻最多的。
王曾服務過內政部營建署，負責土地規劃及管制等工作，後來在經建會，也就是現在的國發會服務，負責交通、觀光及離島等業務，十年前自行請調至農委會水保局，主要的工作為治山防災及農產品行銷。
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