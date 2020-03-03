媽祖遶境都可延 林右昌：清明掃墓祭拜分流祖先會體諒

基隆市慎終追遠春祭大典今年3月27日上午在南榮公墓納骨塔前舉行，因應疫情，市府今天表示，殯葬所加強防疫措施，避免群聚感染風險，籲請市民朋友配合掃墓人潮分流規畫，可選擇清明連假前後，慎終追遠祭祖，也落實防疫。市長林右昌說，媽祖遶境都可延，清明掃墓祭拜分流祖先會體諒。

民政處處長王榆森指出，考量肺炎疫情，今年春祭由林市長主祭，但市府各機關單位首長則不陪祭，不主動通知市民當日祭拜，避免群聚，盼分散祭拜人流。呼籲民間殯葬設施業者，加強宣導防疫並循市府防疫措施辦理，降低疫情風險。

民政處表示，原訂清明掃墓期間，3月28、29日及4月2日至5日服務實施期間，特別延長4天自3月21、22、28、29日、4月2至5日及4月11、12日共計10日。

其中，3月21、22、28、29日、4月2至5日期間上午6時至下午4時，實施交通管制，提供免費墓區循環公車供民眾搭乘，並針對搭接駁車、進到納骨塔參拜的民眾，進行手部噴灑酒精消毒、量測額溫等防疫措施，納骨塔內門窗會打開。