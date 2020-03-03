影／這個學長做的三明治 用的是陳定南的手勢　

77年次的陳聖育是宜蘭縣三星鄉大洲國小第78屆畢業生，畢業20年後，今天開著美食餐車，重回校園，做三明治給學弟妹吃。

很特別的是，三明治商標圖案是一個手勢，左手伸出來，拇指與食指形成蘭陽平原地形，陳聖育說：「這就是陳定南手勢！」

陳聖育指出，這是法務部前部長陳定南講的，陳定南宜蘭縣長時，每每在介紹宜蘭時，手這樣伸出來，就看到宜蘭的形狀、看到家鄉的形狀。

陳定南也是大洲國小的畢業校友，大大學長的手勢，如今成為小學長的美食，再傳承給學弟妹。

「有的學長會發獎學金，但這個學長做好吃的三明治給我們吃，很棒！」大洲國小一名學童吃著學長三明治，高興地這麼說。

除三明治，陳聖育展現好歌藝，帶動氣氛，讓學弟妹們開心極了。

陳聖育說，餐車是5年前他在台藝大與師大念書時買的，當時從事表演藝術，把車子當樂團巡迴車，與縣市政府合作，以表演與音樂衛教宣導，巡迴偏鄉發現，吃的加表演，更熱烈與感動，因此，車子多了功能，又變成餐車。

陳聖育指出，美食餐車取名「老食號」，食號組合成「饕」，意即「老饕」，英文「The house」是一個家的概念，而陳定南的手勢，就變成餐車的logo，也代表是宜蘭出來的子弟。

陳聖育與團隊，３年多來，巡迴公益演出已經有54場，他終極目標是宜蘭縣高中、國中、國小都去，目前幾乎已達成快一半，他說，宜蘭跑完要很長時間，公益場的經費都完全是自己工作所得，沒有任何贊助，因此可以更單純傳遞美意。

因應不同學校，陳聖育的表演，有不同主題，小學寓教於樂，不用太嚴肅，國中有點叛逆期，用生涯求學發展去鼓勵，高中面臨考大學，工作與感情，以切身經驗鼓勵。

「還有很多可以做，會繼續努力！」除宜蘭，陳聖育也巡迴到台北市， 以表演藝術，深入校園，讓學生感受美食與樂團，而民以食為天，回饋很快，能量更高，認識更多人，未來也會在羅東開店。

陳聖育說，宜蘭跑完要很長時間，公益場的經費都完全是自己工作所得，沒有任何贊助，因此更為單純，傳遞美意，還有很多可以做，會繼續努力。

陳聖育回想，求學歷程波折多，不愛念書，但喜歡寫文章與唱歌，成績不是很好，先念高職電子科，念半學期，沒興趣，休學，重考，再考上商職，在校期間，參加很多比賽，獲得信心，也有勇氣，以職校生，去考大學。

過了很多年還會記得你！」陳聖育說，求學並不順利，國中高中與大學都重考過，大學第一年沒上，父親鼓勵重考，上了台藝大，當完兵，再讀師大研究所，研究所念了時間比人長，但慢慢找到方向與努力，就可以找到發展。