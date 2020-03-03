放寬每周買3片口罩仍不夠 宜蘭縣議員建議線上APP預訂

國內製造口罩數量已經增加，從三月五日起，每周七天可以購買三片實名制口罩，但民進黨宜蘭縣議員建議再加碼，今天提出主張每兩周買一次口罩，每次方便民眾可以多買一些，並且開發ＡＰＰ線上預購，方便上班族到時間去拿。

民進黨縣議會黨團今召開記者會，黨團總召陳俊宇表示，最近已經增加口罩生產線，所以供應購買實名制口罩的作法可以改變，建議不要限定每周買兩片或三片口罩，可以每周一次買五片，或改成兩周買一次，每次數量可以買多一點，減少民眾跑藥局的時間，更便民。

另外，他也認為中央應該開發ＡＰＰ系統，類似醫院的電腦預約掛號，開放一半口罩數量讓民眾上網預約購買，方便上班族到時間可以去藥局拿。