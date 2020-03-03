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4000名學生參加EEG大型英文活動 宜蘭縣決定停辦
宜蘭縣政府每年舉辦的English Easy Go大型活動，都吸引3、4千名國中小學生報名參加，連同陪同前來的家長人數更多，縣政府教育處考量新冠肺炎疫情衝擊，今天做出停辦決定。
English Easy Go(簡稱EEG)是以英文快樂學習的活動，雖然國中跟國小在不同場地舉行，但是光國中報名參加的人數就將近1000人，國小加起來也有3000人，除了趣味闖關外，多數活動或比賽都在室內舉行。
最近參賽學生集訓加強練習，但有家長擔心是否會有群聚感染問題，向校方提出反映。縣府教育處最早在過年後就進行內部評估，當時覺得疫情還好，最近又有更多家長擔心，經過討論後決定停辦，這也是這項大型活動辦了多年來首度喊停，今天上午去函通知各級學校停辦消息。
原訂活動4月11日跟12日舉行，國中的部分在壯圍國中，活動項目分成讀者劇場、英語歌唱及英語單字王；國小部分在新生國小舉行，項目也有讀者劇場、英語律動、英語單字王、英語朗讀、情境闖關及英語村，國中競賽成績可以當成高中入學的登記加分，每年都吸引很多孩子報名參加。
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