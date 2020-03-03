蘭嶼小七買酒精不見排隊的人？店員講完秒懂：請看地板

新冠肺炎疫情延燒，口罩、酒精搶手，常見民眾大排長龍，防疫物品在台東蘭嶼一樣搶手，但有趣的是，蘭嶼小七超商，確不見排隊人潮，走進店內要買酒精，店員一定說：「請看地板排隊」。

「大家擔心群聚感染，所以居民都用物品來排隊。」超商店員說，店內地板上貼上排隊標線，原本一開始有人排隊，後來變成放物品，反正叫到什麼物品，自然就會有人進來。

蘭嶼居民夏曼說，大家擠在一起排隊也是很危險，新聞都說不要聚集降低感染，所以放東西就好，這樣安全多了。

店員表示，居民在地板放的東西五花八門，有寶特瓶、鑰匙、原子筆、紙張、證件等，甚至還有人放保力達、水果。