基隆長庚今起刷健保卡 看診、探病、慢箋擠一起排長龍

因應新冠肺炎，基隆長庚醫院自今天起所有病人及家屬進入醫院必須刷過健保卡並主動告知相關旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。上午醫院在行政大樓設置入口、出口兩個通道，所有進入民眾分成兩排，左邊是醫護人員、員工，右邊是民眾，上午民眾大排長龍等著過卡，不少都是坐著輪椅的長輩，看診、探病、慢箋領藥民眾全擠在一起排隊。

今天上午基隆長庚醫院所有病人及家屬進入醫院必須刷過健保卡，上午仍有民眾到場要進入，但未帶健保卡被擋在門外，民眾表示，不知道要刷卡。上午有不少長輩坐著輪椅由家人或者看護送到行政大樓大門口，很多人是慢箋領藥，一樣要跟著看診及要探病民眾排隊，大嘆不便。

基隆長庚醫院表示，基隆長庚本院地下室停車場暫時不開放民眾停放，請民眾多加利用城上城停車場及第二停車場；情人湖院區地下室停車場也將暫時不開放民眾停放。排隊老人家建議，慢箋領藥老人家應設快取窗口，免進醫院，減少感染，不要每天跟著大家一起排隊刷卡。基隆長庚表示，目前還沒有設置快取窗口服務，未來會再研議。

基隆長庚醫院自2月29日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施，一般病房每日僅開放2次探視病患，為上午11點至下午13點、晚上18點至20點。每位住院病患每次限制2人探視、1人陪病；加護病房僅開放上午11點至11點半，每天僅限制2人探視1次。