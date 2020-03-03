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疫情衝擊餐廳生意慘 房東主動開口免收房租一片讚揚聲

聯合報 / 記者邱瑞杰／連線即時報導
基隆市漾漾好時餐廳負責人洪宗慶說，房東主動說「免租1個月」，讓他覺得好窩心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市漾漾好時餐廳負責人洪宗慶說，房東主動說「免租1個月」，讓他覺得好窩心。記者邱瑞杰／攝影

「真的太感動了，好人總是在最需要的時刻出現」，基隆市漾漾好時餐廳負責人洪宗慶在臉書貼文說，面對新冠疫情威脅，2月業績少了五成。前些天房東來電關心，聽過他訴苦後，竟主動說「免租1個月」，讓他覺得窩心，網友也說他很幸運，遇上暖房東。

洪宗慶在臉書發「感謝文」說，餐飲業受疫情影響不只他一家，但少見的是房東願意伸出援手，在生意一片低迷當下，給了他最溫暖的強心針「免租一個月」，讚揚房東慷慨、大方、有愛，特地發文表示感謝與感動。

洪宗慶的感謝文引來網友回響，不少人分享或留言。網友稱讚房東有暖度、好心有好報、社會多一點這種將心比心的人真的會更好。還有人說，「共體時艱的概念，真好」、「現在社會有錢又有德的人太少了，不得不讚一個」，現在有太多貪心無良的房東，看生意好就漲房租。

洪宗慶說，他的房東是在七堵區開業的康醫師，2月底時打電話來關心餐廳營業狀況。他告知訴房東「很慘」，因為整個月的生意下滑五成，全月處於虧錢狀態。當時房東沒有多做表示，但幾天後又接到房東的電話，主動開口說要少收1個月的房租，令他開心又感動。

房東 疫情

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