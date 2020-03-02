張志明借調到期回東華大學 台東副縣長懸缺

台東副縣長張志明借調時間到期，回到花蓮國立東華大學任教。台東縣政府為借助他的長才，聘為台東農產公司董事，希望他能繼續提供農民協助。

張志明原職東華大學教授，前任台東縣長黃健庭時借調台東縣政府教育處長，饒慶鈴接任縣長後聘為副縣長，經國民黨徵召部署參選這屆立委，以近9000票差距輸給民進黨連任的劉櫂豪，因3月借調期滿，必需回東華大學任職。

張志明是宜蘭人，有美國明尼蘇達大學教育政策與行政學博士。選舉期間飽遭遲疑是外地人，因此選後團隊和國民黨建議續留台東扎根，他也考慮留在台東。

張志明日前向記者表示，對農業這區塊相當熟悉，有意願續留台東，和縣長饒慶鈴討論後，因目前是東華大學教授，只能安排留在農產公司擔任董事，這也是他最適合的位置，可以繼續服務農民。

目前台東副縣長一職懸缺，饒慶鈴密集徵詢各方推薦人才。