新冠肺炎防疫 瑞穗柚花追香馬拉松延至8月

花蓮瑞穗鄉農會在柚花開時舉辦「柚花追香半程馬拉松」，讓跑者聞著柚花香欣賞地方美景。因應新冠肺炎疫情變化，決定將活動延期至8月23日。

瑞穗鄉種植800公頃文旦柚，去年3月柚花盛開季節，農會首次舉辦「柚花飄香」馬拉松活動，完賽後贈送紅茶、鮮乳等農特產；在文旦採收後，農會贈送每名參賽者1箱文旦，當時吸引逾千民眾參加。

瑞穗鄉農會今年預定這個月22日在鶴岡國小續辦半程馬拉松，主題為「柚花追香」。分半馬（21公里）、健跑（12公里） 、樂跑（6公里）3組，每組500名。

瑞穗鄉農會今天表示，因應新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，為確保大家健康及維護公眾安全，決議將活動延期至8月23日。報名截止日期也延到5月31日。

若有跑友因延期而不參加，主辦單位將扣除物資已經製作成本，於5日至15日開放上網登記退費資訊（含退費帳號等），退費金額為報名費的50%再加上晶片押金新台幣100元。所有退費跑友物資（衣服、毛巾、獎牌）將配合賽事於8月統一寄送。