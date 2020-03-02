後山人愛讀書 台東獲閱讀力表現冠軍

教育部昨日公布閱讀力表現調查，台東縣奪得「縣市50萬人口以下」分組冠軍。縣長饒慶鈴表示，台東縣立圖書館透過創意點子吸引縣民願意使用圖書館資源。

台東縣政府文化處圖書管理科長謝良英今天表示，教育部公布108年台灣閱讀風貌－各縣市公共圖書館服務數據，台東縣獲得「縣市人口50萬以下組」第1名，「直轄市組」由台北市奪冠，「縣市人口50萬以上組」則為苗栗縣。

另外，「每人到館次數」，直轄市由高雄市民9.76次居全國之冠；縣市部分則由台東縣4.96次領先。

謝良英表示，台東縣致力圖書館軟硬體建設，從圖書館空間與設備優化至服務品質與專業服務形象之建立，成功提升全縣之閱讀力。

謝良英提到，文化處圖書館同仁透過縣外學習參訪經驗，啟發了很多過往沒想到的點子，例如，圖書的擺放以封面直接面對民眾，可以很快速的吸引讀者找到喜歡閱讀的書，閱讀空間定期的變化，透過手繪設計或增加創意點子，都能引起讀者的注意，進而改變對圖書館過往刻板的印象。

饒慶鈴表示，文化處圖書館力求在閱讀空間的變化創新外，不論在閱讀資源、科技使用、知識傳遞以及教育導入都使人眼睛為之一亮，成為台東縣民願意每日造訪使用的圖書館資源。

另外，圖書館結合特別的節慶，創造出許多的不一樣，例如兒童節時以「走讀探索福爾摩斯─『book』『book』為營」為舉辦主題，挑選簡單好讀，全年齡都適合的科學推理書籍，讓大人小孩都能一起探究真相。母親節活動，舉辦親子共讀、小朋友裝孕肚歡慶不一樣的母親節，辦理「謝謝你成為我的媽媽」親子闖關活動，邀請寶貝們帶著爸爸媽媽透過親子共讀好幸福、體驗媽咪懷孕辛勞等活動歡慶。

端午節舉辦「你包會粽（中）」閱讀活動，提前讓考生寫讀書卡感受「一包即中」的滋味，以祝福大家都能在考場勇奪佳績，父親節則舉辦「爸氣登場」活動。