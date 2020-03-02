快訊

同機旅客確診 外交部證實：以色列旅遊團11人已抵台

新冠肺炎延燒！ 華航對內發公開信稱衝擊宛如「雪崩」

後山人愛讀書 台東獲閱讀力表現冠軍

中央社 / 台東縣2日電

教育部昨日公布閱讀力表現調查，台東縣奪得「縣市50萬人口以下」分組冠軍。縣長饒慶鈴表示，台東縣立圖書館透過創意點子吸引縣民願意使用圖書館資源。

台東縣政府文化處圖書管理科長謝良英今天表示，教育部公布108年台灣閱讀風貌－各縣市公共圖書館服務數據，台東縣獲得「縣市人口50萬以下組」第1名，「直轄市組」由台北市奪冠，「縣市人口50萬以上組」則為苗栗縣。

另外，「每人到館次數」，直轄市由高雄市民9.76次居全國之冠；縣市部分則由台東縣4.96次領先。

謝良英表示，台東縣致力圖書館軟硬體建設，從圖書館空間與設備優化至服務品質與專業服務形象之建立，成功提升全縣之閱讀力。

謝良英提到，文化處圖書館同仁透過縣外學習參訪經驗，啟發了很多過往沒想到的點子，例如，圖書的擺放以封面直接面對民眾，可以很快速的吸引讀者找到喜歡閱讀的書，閱讀空間定期的變化，透過手繪設計或增加創意點子，都能引起讀者的注意，進而改變對圖書館過往刻板的印象。

饒慶鈴表示，文化處圖書館力求在閱讀空間的變化創新外，不論在閱讀資源、科技使用、知識傳遞以及教育導入都使人眼睛為之一亮，成為台東縣民願意每日造訪使用的圖書館資源。

另外，圖書館結合特別的節慶，創造出許多的不一樣，例如兒童節時以「走讀探索福爾摩斯─『book』『book』為營」為舉辦主題，挑選簡單好讀，全年齡都適合的科學推理書籍，讓大人小孩都能一起探究真相。母親節活動，舉辦親子共讀、小朋友裝孕肚歡慶不一樣的母親節，辦理「謝謝你成為我的媽媽」親子闖關活動，邀請寶貝們帶著爸爸媽媽透過親子共讀好幸福、體驗媽咪懷孕辛勞等活動歡慶。

端午節舉辦「你包會粽（中）」閱讀活動，提前讓考生寫讀書卡感受「一包即中」的滋味，以祝福大家都能在考場勇奪佳績，父親節則舉辦「爸氣登場」活動。

圖書館 台東 閱讀

延伸閱讀

加強防疫量體溫 今起台東縣府員工、洽公民眾發燒禁入

饒慶鈴：成立雜糧加工中心

台東縣農民節 饒慶鈴：成立雜糧區域加工中心

台東消防局防疫演練 饒慶鈴：民眾如實報旅遊及接觸史

相關新聞

影／「皮鞋醫院」傳三代 年輕人縫補鞋子也修補記憶

宜蘭市有家傳承三代的「皮鞋醫院」，包括市長江聰淵及多位縣議員都是老顧客，店家負責人是43歲的黃宗傑，他傳承岳父好手藝，讓...

基隆議員送警口罩套 延長口罩壽命

擔任基隆市警局警友會第3辦事處主任的市議員楊秀玉，委託友人縫製200個口罩套，今天送到第3分局供員警使用，口罩供給吃緊時...

花蓮自強路不平 鄉公所要求重鋪

花蓮縣吉安鄉自強路是南北重要要道，但之前曾發生過道路坍塌，導致車輛深陷坑洞意外，上月施工後卻有高低落差問題，吉安鄉公所要...

防疫部署 林右昌：研擬易地辦公，確保市政不中斷

基隆市長林右昌今早視察居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心時說，基隆目前無確診個案，居家隔離5人，居家檢疫109人，市府會持...

加強防疫量體溫 今起台東縣府員工、洽公民眾發燒禁入

新冠肺炎疫情持續在全球「發燒」，我國從上月27日宣布疫情指揮中心一級開設，台東縣也拉高防疫層級，從今天起針對人員進出縣府...

南方澳大橋橋址 17日協調會

宜蘭南方澳跨港斷橋重創地方商機，蔡政府允諾3年內重建，但最近地方對於橋梁位置是否要北移產生歧見，導致重建案卡關，若本月再無法敲定橋址，3年重建的承諾恐真的會跳票。為此，行政院政務委員吳澤成預計17日召開協調會；另蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，舊橋兩端尚殘留結構體已要求今年8、9月鮪魚季前拆除，方便漁民作業。

花蓮秋野芒劇團 落腳慈恩幼稚園

花蓮在地的「秋野芒劇團」為平衡城鄉戲劇教育落差，常在鄉下演出。今年雖有新冠病毒擾局，劇團仍努力接洽演戲場所，終於落腳在吉安鄉慈恩幼稚園藝術村。劇團團長許子漢表示，未來將把藝術村二樓改造成劇場，固定演出，創造每個孩子生命中的第一場戲。

富岡東堤防 2日開工修復

台東市富岡漁港東防坡堤堤頭，4年前被莫蘭蒂颱風重創破損，燈塔也被吹垮，漁民等待4年，堤防修復工程今天啟動，預定今年底前完工，屆時富岡漁港將煥然一新。

基隆幼兒園評鑑 把關餐飲

基隆市政府教育處3月到5月間展開幼兒園基礎評鑑作業，實地到24所幼兒園訪視，幼兒園若巧立名目收費，將評鑑不合格，餐點也是...

防疫情擴散 花蓮各大醫院限制探病時間及人數

新冠肺炎疫情持續延燒，花蓮各大醫院嚴格限制陪病者人數及探病時間，陪病者每床限1名，探病者限2名，並需填寫防疫資料表。花蓮...

落腳幼稚園藝術村 秋野芒打造花蓮劇團新基地

花蓮在地的「秋野芒劇團」為平衡城鄉戲劇教育落差，經常在鄉下演出。今年雖然有新型冠狀病毒疫情挑戰，劇團仍努力接洽演戲場所，...

熱門新聞

影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

記得儲水！ 汐止明起停水8小時 共計10里區受影響

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

影／搶拍美照險象環生 百名遊客連假湧入嘉義「黃金隧道」

忠孝敦化站捷運量被頂溪站超越 北市東區加碼振興

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。