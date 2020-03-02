防治小黑蚊 花蓮縣環保局全縣噴藥

花蓮著名「特產」小黑蚊只要天氣一回暖，就會出現叮咬皮膚，讓人渾身發癢。為防治小黑蚊猖獗影響生活與觀光，花蓮縣環保局與各鄉鎮市公所合作，今天開始全縣13鄉鎮市同步啟動清溝噴藥作業，杜絕小黑蚊棲息地及食物來源。

學名為「台灣鋏蠓」的小黑蚊喜歡棲息在陰暗潮濕處，容易在青苔生長的水溝發現蹤跡，田間也是小黑蚊幼蟲棲息地，繁殖力強，若沒穿上長袖長褲，在戶外容易被叮得像「紅豆冰」，奇癢無比。

環保局針對防治小黑蚊及病媒蚊，召開「小黑蚊及登革熱防治作業」會議，從今天起啟動13鄉鎮市進行小黑蚊及登革熱防治措施，將陸續安排村里為期二輪化學噴藥及清溝作業，抑制小黑蚊與病媒蚊孳生。

環保局長饒忠表示，小黑蚊雌蟲會吸人血，卻沒有天敵防治不易，已影響民眾生活與觀光產業發展。噴藥範圍主要為水溝、草叢及青苔生長處，藥劑為合成除蟲菊精，用熱煙霧機消滅小黑蚊，另種蘇利菌則是噴灑在青苔上造成枯萎，阻隔小黑蚊幼蟲的食物來源。

花蓮市公所今在國風里展開清溝作業，市長魏嘉賢指出，因應汛期降雨與夏季時節病媒蚊孳生，可能衍生積水或是環境及排放水安全等問題，清溝作業即日起執行，預計在5月21日完成，環境消毒工作則從3月9日起展開，預計在5月28日完成，請民眾配合維持居家環境清潔衛生。若遇下雨等天候狀況不佳時，消毒工作會暫停並擇日作業。