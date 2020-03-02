快訊

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

防治小黑蚊 花蓮縣環保局全縣噴藥

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
環保局從今天起啟動13鄉鎮市進行小黑蚊及登革熱防治措施，針對水溝等處噴藥。圖／吉安鄉公所提供
環保局從今天起啟動13鄉鎮市進行小黑蚊及登革熱防治措施，針對水溝等處噴藥。圖／吉安鄉公所提供

花蓮著名「特產」小黑蚊只要天氣一回暖，就會出現叮咬皮膚，讓人渾身發癢。為防治小黑蚊猖獗影響生活與觀光，花蓮縣環保局與各鄉鎮市公所合作，今天開始全縣13鄉鎮市同步啟動清溝噴藥作業，杜絕小黑蚊棲息地及食物來源。

學名為「台灣鋏蠓」的小黑蚊喜歡棲息在陰暗潮濕處，容易在青苔生長的水溝發現蹤跡，田間也是小黑蚊幼蟲棲息地，繁殖力強，若沒穿上長袖長褲，在戶外容易被叮得像「紅豆冰」，奇癢無比。

環保局針對防治小黑蚊及病媒蚊，召開「小黑蚊及登革熱防治作業」會議，從今天起啟動13鄉鎮市進行小黑蚊及登革熱防治措施，將陸續安排村里為期二輪化學噴藥及清溝作業，抑制小黑蚊與病媒蚊孳生。

環保局長饒忠表示，小黑蚊雌蟲會吸人血，卻沒有天敵防治不易，已影響民眾生活與觀光產業發展。噴藥範圍主要為水溝、草叢及青苔生長處，藥劑為合成除蟲菊精，用熱煙霧機消滅小黑蚊，另種蘇利菌則是噴灑在青苔上造成枯萎，阻隔小黑蚊幼蟲的食物來源。

花蓮市公所今在國風里展開清溝作業，市長魏嘉賢指出，因應汛期降雨與夏季時節病媒蚊孳生，可能衍生積水或是環境及排放水安全等問題，清溝作業即日起執行，預計在5月21日完成，環境消毒工作則從3月9日起展開，預計在5月28日完成，請民眾配合維持居家環境清潔衛生。若遇下雨等天候狀況不佳時，消毒工作會暫停並擇日作業。

饒忠說，接下來是梅雨季節，許多易積水容器是登革熱病媒蚊孳生處，呼籲民眾為預防登革熱，應避免放置積水廢棄物，儲水、盛水容器要即時清除，保持乾燥通風，並宣導民眾落實「巡」、倒」、「清」、「刷」四步驟，降低病媒蚊孳生風險。

花蓮市清潔隊配合環保局噴藥，防止小黑蚊孳生。記者王思慧／攝影
花蓮市清潔隊配合環保局噴藥，防止小黑蚊孳生。記者王思慧／攝影
為防治小黑蚊猖獗影響生活與觀光，花蓮縣環保局與各鄉鎮市公所合作，今天開始全縣13鄉鎮市同步啟動清溝噴藥作業。記者王思慧／攝影
為防治小黑蚊猖獗影響生活與觀光，花蓮縣環保局與各鄉鎮市公所合作，今天開始全縣13鄉鎮市同步啟動清溝噴藥作業。記者王思慧／攝影

小黑蚊 病媒蚊 登革熱 魏嘉賢

延伸閱讀

新冠肺炎社區傳播亮警訊 國姓福龜社區大消毒

下風處擴散條件差累積污染 高屏空品估午後轉佳

平地市區空氣橘紅色 高市環保局提醒：午後逐漸改善

藥廠非法排放 曹公新圳滿油汙

相關新聞

影／「皮鞋醫院」傳三代 年輕人縫補鞋子也修補記憶

宜蘭市有家傳承三代的「皮鞋醫院」，包括市長江聰淵及多位縣議員都是老顧客，店家負責人是43歲的黃宗傑，他傳承岳父好手藝，讓...

基隆議員送警口罩套 延長口罩壽命

擔任基隆市警局警友會第3辦事處主任的市議員楊秀玉，委託友人縫製200個口罩套，今天送到第3分局供員警使用，口罩供給吃緊時...

花蓮自強路不平 鄉公所要求重鋪

花蓮縣吉安鄉自強路是南北重要要道，但之前曾發生過道路坍塌，導致車輛深陷坑洞意外，上月施工後卻有高低落差問題，吉安鄉公所要...

防疫部署 林右昌：研擬易地辦公，確保市政不中斷

基隆市長林右昌今早視察居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心時說，基隆目前無確診個案，居家隔離5人，居家檢疫109人，市府會持...

加強防疫量體溫 今起台東縣府員工、洽公民眾發燒禁入

新冠肺炎疫情持續在全球「發燒」，我國從上月27日宣布疫情指揮中心一級開設，台東縣也拉高防疫層級，從今天起針對人員進出縣府...

南方澳大橋橋址 17日協調會

宜蘭南方澳跨港斷橋重創地方商機，蔡政府允諾3年內重建，但最近地方對於橋梁位置是否要北移產生歧見，導致重建案卡關，若本月再無法敲定橋址，3年重建的承諾恐真的會跳票。為此，行政院政務委員吳澤成預計17日召開協調會；另蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，舊橋兩端尚殘留結構體已要求今年8、9月鮪魚季前拆除，方便漁民作業。

花蓮秋野芒劇團 落腳慈恩幼稚園

花蓮在地的「秋野芒劇團」為平衡城鄉戲劇教育落差，常在鄉下演出。今年雖有新冠病毒擾局，劇團仍努力接洽演戲場所，終於落腳在吉安鄉慈恩幼稚園藝術村。劇團團長許子漢表示，未來將把藝術村二樓改造成劇場，固定演出，創造每個孩子生命中的第一場戲。

富岡東堤防 2日開工修復

台東市富岡漁港東防坡堤堤頭，4年前被莫蘭蒂颱風重創破損，燈塔也被吹垮，漁民等待4年，堤防修復工程今天啟動，預定今年底前完工，屆時富岡漁港將煥然一新。

基隆幼兒園評鑑 把關餐飲

基隆市政府教育處3月到5月間展開幼兒園基礎評鑑作業，實地到24所幼兒園訪視，幼兒園若巧立名目收費，將評鑑不合格，餐點也是...

防疫情擴散 花蓮各大醫院限制探病時間及人數

新冠肺炎疫情持續延燒，花蓮各大醫院嚴格限制陪病者人數及探病時間，陪病者每床限1名，探病者限2名，並需填寫防疫資料表。花蓮...

落腳幼稚園藝術村 秋野芒打造花蓮劇團新基地

花蓮在地的「秋野芒劇團」為平衡城鄉戲劇教育落差，經常在鄉下演出。今年雖然有新型冠狀病毒疫情挑戰，劇團仍努力接洽演戲場所，...

熱門新聞

影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

記得儲水！ 汐止明起停水8小時 共計10里區受影響

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

影／搶拍美照險象環生 百名遊客連假湧入嘉義「黃金隧道」

忠孝敦化站捷運量被頂溪站超越 北市東區加碼振興

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。