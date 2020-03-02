謝票握不握手都尷尬 陳瑩：擔心自己成新冠肺炎超級傳播者
武漢肺炎延燒，造成政治人物跑行程困擾，立委陳瑩今天呼籲政治人物少跑攤，也希望支持者體諒，她說：「讓我們少跑一點行程，我不想做新冠肺炎的超級傳播者」。
儘管立委選舉已在今年1月11日結束，因原住民立委選區涵蓋全台，陳瑩至今還在跑行程謝票，新冠肺炎還在延燒，讓陳瑩及其他立委很傷腦筋。
陳瑩說，握不握手都很尷尬，支持者很熱情，一下車就撲過來握手，或是擁抱，拒絕或不拒絕都很尷尬。自從無症狀武漢肺炎帶原者出現後，她每天都很掙扎要不要去謝票或是參加活動。
陳瑩說，政治人物可能因跑攤變成高危險群，有可能是帶原者，也有可能被感染。她呼籲政治人物這段時間少跑攤，也請大家互相體諒，同時拱手替代握手，「因為我不想成一個最大的病毒傳播者」也讓她及團隊有健康的身體為大家做事。
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