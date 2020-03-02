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影／「皮鞋醫院」傳三代 年輕人縫補鞋子也修補記憶
宜蘭市有家傳承三代的「皮鞋醫院」，包括市長江聰淵及多位縣議員都是老顧客，店家負責人是43歲的黃宗傑，他傳承岳父好手藝，讓這家老店在舊城區打出知名度。市長江聰淵今天前往感謝年輕人願意傳承技藝與記憶，市公所也提供創業媒合平台鼓勵年輕人留鄉打拚。
第三代經營者黃宗傑表示，「皮鞋醫院」是妻子的阿公經營，在二戰前其實是皮鞋專賣店，戰亂時舉家逃難，戰後沒資金可以買鞋來賣，全身家當中唯一沒丟的就是修鞋技術，所以在昭應宮前擺個小攤經營修鞋服務；當時的昭應宮是整個宜蘭市經濟中心，諸多商家各據一方，儼然小小商城。
時代變遷，早年提著扁擔到廟宇前做生意的商家都不在了，「皮鞋醫院」可說是最後幾個離開的，但也沒走遠，就在隔壁的新民路上租了一間店，經營50幾年的「皮鞋醫院」，總算給自己起了一塊招牌。
黃宗傑承接岳父技藝至今20年，許多客人愛物惜物，願意花點錢修鞋，他每天在店裡服務客人，工作時間動輒就是10小時。但黃宗傑說，有些人修鞋並非為了穿，以前人難得買一雙皮鞋，只會在重要場合穿，可能是婚禮或第一份工作，意義非凡。
曾遇過長輩帶著過世妻子的鞋來修，鞋子2、30年已經破舊，修鞋不是為了要穿而是珍藏，原來是老伴當年結婚穿的皮鞋。黃宗傑說，此時的工作不光是修好這雙的鞋，而是「修補一份珍貴的記憶」，當他把修好鞋子交給老先生的一刻，看到對方眼神滿是欣慰與感念，連他都深受感動。
市長江聰淵今天與縣議員林麗、黃定和前往皮鞋醫院，江聰淵表示，宜蘭市有許多傳承數代的老店，不僅是市民日常生活一部分，也豐富常民文化，很欣慰看到年輕一輩願意留鄉傳承家業。市公所為推展青年創業成立創新育成中心，為年輕人打造一個創業、服務與資源連結的平台，歡迎年輕人留在家鄉打拚創業。
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