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南韓新冠肺炎確診半數和新天地教會有關 教主下跪謝罪

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

台東國中小暫緩畢業旅行 縣長獎頒獎取消

中央社 / 記者盧太城台東縣2日電

武漢肺炎疫情發燒，台東縣政府教育處今天決定5月1日前，國中小學校園暫緩畢業旅行和大型集會活動，往年統一由縣長頒發的縣長獎典禮以及科展頒獎取消。

為防治新冠肺炎疫情，台東縣政府教育處今天召開校園防疫會議，會議決議5月1日前，暫緩實施校園大型集會活動，如縣內外之校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體育交流或競賽（中央舉辦的體育競賽除外）、園遊會及一般學生的游泳課程，並暫停校園室內場地開放。5月1日後再視疫情發展，另再做政策決定。

另外，這學期大型室內集會活動，如國民中小學科展頒獎典禮及園遊會、技藝教育競賽頒獎典禮暨成果發表活動、縣長獎頒獎典禮、109年度兒童節暨模範兒童表揚大會等將取消辦理，各項研習將由各相關科室另案通知。

疫情 畢業旅行 台東 新冠肺炎 COVID-19

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