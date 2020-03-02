因應新冠肺炎疫情 台東縣行動領務3月起暫停

因應新冠肺炎疫情，外交部東部辦事處自3月起暫停派員至台東縣受理行動領務服務，等疫情穩定後再恢復。且2月申辦護照民眾明顯減少，顯見防疫的憂患意識提升。

外交部東部辦事處位於花蓮市，東部幅員遼闊，為便於民眾申請護照、簽證及文件證明等，每月15日定期派員赴台東縣民服務中心辦理行動領務。

受新冠肺炎疫情影響，台東民眾若要辦護照及台胞證等，3月起暫停受理行動領務，若民眾有急迫申請需求，可委託親屬、同事或旅行社代為到外交部領事事務局、中部、南部、雲嘉南或東部辦事處送件申請，或親自到以上外交部各申辦地點送件。

台東縣政府國際發展及計畫處表示，自疫情爆發後，縣民服務中心從1月底開始執行防疫作業，備有酒精、額溫槍提供洽公民眾使用。2月申辦護照民眾明顯較上月減少，顯見縣民防疫的憂患意識提升。

由於國內武漢肺炎疫情尚未緩解，為免群聚增加感染機率，縣府將配合外交部東部辦事處暫停行動領務服務，請要前往縣民服務中心申辦護照和台胞證的民眾留意。