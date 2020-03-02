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花蓮自強路不平 鄉公所要求重鋪

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉自強路是南北重要要道，但之前曾發生過道路坍塌，上月施工後卻有高低落差問題，吉安鄉公所要求重鋪道路。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉自強路是南北重要要道，但之前曾發生過道路坍塌，上月施工後卻有高低落差問題，吉安鄉公所要求重鋪道路。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉自強路是南北重要要道，但之前曾發生過道路坍塌，導致車輛深陷坑洞意外，上月施工後卻有高低落差問題，吉安鄉公所要求重鋪道路。鄉長游淑貞前往自強路品管監督，預計重鋪工程會到明天，提醒民眾施工期間改道。

自強路（和平路至建國路）全長382公尺，是往來花蓮市與吉安鄉的南北向要道，因車流量頻繁，路面因年久失修造成龜裂不平現象，常為民眾所詬病，因此鄉公所列入路平專案辦理改善。

自強路之前因地下管線破損，下雨後掏空路基而造成坑洞，讓民眾不敢開車經過；後來經過整修後，雖然不會再下陷，道路卻不夠平整。游淑貞表示，不只是要求路況平整，更要求瀝青混凝土品質符合規定，改善工程完成後，將增進人車通行安全性及舒適度，降低車禍肇事率。

鄉公所建設課長吳印浴說，自強路整體路寬為12公尺寬，工程分三道進行鋪陳，尚未改善前可清楚看到銜接交界處，部分路段也因廠商施工不良，造成路面不平整，要求廠商進行刨除重鋪及區域調整，改善整體施工品質。

吳印浴指出，路平工程合約期至3月4日，目前仍在履約期限範圍內，只要在期限內改善完成，沒有逾期問題，若改善成果沒有達到公所要求，仍會進一步要求廠商重鋪，未來也將會透過政風單位監督，為工程品質把關。

游淑貞說，該工程為108年度全鄉各村電力、電信、自來水管線單位挖掘道路修復工程，吉安鄉公所去年底發包陸續於年前完成廣豐一街、二街、慶北一街、仁里三街、慶南三街、知卡宣大道三段679巷等路段，經費為1千萬元，由於自強路上緊鄰許多店家，順應民意，將工期延後至年後施作。

花蓮縣吉安鄉自強路曾發生過道路坍塌，上月施工後卻有高低落差問題，鄉公所要求重鋪道路。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉自強路曾發生過道路坍塌，上月施工後卻有高低落差問題，鄉公所要求重鋪道路。圖／吉安鄉公所提供

吉安 修復 路平專案

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