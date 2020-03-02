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防疫部署 林右昌：研擬易地辦公，確保市政不中斷
基隆市長林右昌今早視察居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心時說，基隆目前無確診個案，居家隔離5人，居家檢疫109人，市府會持續提供關懷服務。因應疫情變化，市府也在研擬易地辦公方案，確保能持續推動市政。
基隆市居家者關懷服務中心昨天啟用，分設民政、衛生、警政、環保、社政、教育、新聞、交通、行政9組，提供送餐服務、醫藥服務、心理關懷服務、垃圾清運服務、急難慰助、課業輔導、休閒娛樂等多元化服務。
林右昌今天說，成立首日接到求助電話的「居然是0，有點超乎我們的意料」，不過中心有點是備而不用，做好準備可隨時等待有需要的民眾請求協助。
林右昌說，今早8點半召開疫情應變會議，全市通報的33例均已排除，基隆尚未有確認個案。至於接受居家隔離、居家檢疫民眾，市府會持續關心。
市府為居家檢疫或隔離者準備「暖心關懷包」，內有衛教資料、口罩、酒精用品、簡易食品等。市府另和Line TV、Line music平台業者合作，提供免費線上影音服務，陪伴度過居家生活生活上的不便。
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