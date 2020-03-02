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加強防疫量體溫 今起台東縣府員工、洽公民眾發燒禁入

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣政府拉高防疫層級，從今天起全面實施人員進出量測體溫管制，包括縣府員工及洽公民眾都必須量體溫，有發燒症狀，就禁止進入。記者羅紹平／攝影
台東縣政府拉高防疫層級，從今天起全面實施人員進出量測體溫管制，包括縣府員工及洽公民眾都必須量體溫，有發燒症狀，就禁止進入。記者羅紹平／攝影

新冠肺炎疫情持續在全球「發燒」，我國從上月27日宣布疫情指揮中心一級開設，台東縣也拉高防疫層級，從今天起針對人員進出縣府實施管制，且只設兩處出入口，縣府員工及洽公民眾都須測量體溫，一旦發燒，就禁止進入縣府。

台東縣長饒慶鈴今天上午上班時也在停車場接受檢測人員量體溫，她表示，如此管制，雖增加洽公民眾一些不便，但是為了防疫更周全，保護縣民健康，這是必要作為，也請民眾能體諒及多多配合。

縣府行政處長楊瑤華表示，已規畫只開放兩處出入口，即縣府正門及縣府大樓正方後方停車場的出入口，並在上述兩處出入口設置檢測站，實施量體溫，並提供消毒水洗手，至於縣府周邊其他入口將全數上鎖「封閉」，縣府員工上班前及民眾進入縣府洽公前，都必須接受量測體溫，若體溫大於標準額溫37.5度、耳溫38度，一律禁入府。

楊瑤華說，縣府員工或其他單位及洽公民眾進出縣府需攜帶識別證及配合量體溫，通過體溫檢測才可獲准進入，並貼上色紙（每天不同）做為識別。

楊瑤華表示，為避免防疫管制措施耽誤民眾洽公的作業流程與時效，發燒民眾禁入縣府，但縣府相關業務承辦人員會出來接受洽辦事宜，並協助辦理，但發燒民眾只能在外等待，或另約定時間取件。

台東縣政府拉高防疫層級，從今天起全面實施人員進出量測體溫管制，包括縣府員工及洽公民眾都必須量體溫，有發燒症狀，就禁止進入。記者羅紹平／攝影
台東縣政府拉高防疫層級，從今天起全面實施人員進出量測體溫管制，包括縣府員工及洽公民眾都必須量體溫，有發燒症狀，就禁止進入。記者羅紹平／攝影

發燒 疫情 停車場

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