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防疫情擴散 花蓮各大醫院限制探病時間及人數
新冠肺炎疫情持續延燒，花蓮各大醫院嚴格限制陪病者人數及探病時間，陪病者每床限1名，探病者限2名，並需填寫防疫資料表。花蓮慈濟醫院將自3月3日起，花蓮門諾醫院則是自3月2日開始，衛福部花蓮醫院則已在2月27日實施規定，一般民眾進入醫療院所前，需插健保卡確認有無疫區旅遊史，防疫工作不漏接。
花蓮慈濟醫院表示，3月3日起，一般病房開放每天2次探病時間，11時30分至12時30分、17時30分至18時30分，每名住院病人每次限2名探病者，陪病者每床限1名，且需持陪伴證進出病房及醫院。訪客及陪病者進出病房，均必須於各入口處配合「健保卡查詢旅遊史」，確認14天內有無疫區旅遊史，並據實填寫「防疫資料表」等相關資料，探病時交給護理站留存。
慈濟醫院指出，加護重症病房每天只限一次探病時間，每次限30分鐘，內、外科加護病房、呼吸照護中心、護兒中心為11時30分至12點；燒燙傷中心為18時至18時30分，每名住院病人每次限2名。
若因病情需要，醫療團隊與病人家屬需進行會談或病情說明時，則依醫病雙方約定時間，不受以上限制。疫情期間請民眾減少至醫院探訪，請以電話或視訊關懷病患。
門諾醫院自3月2日起，同樣每位住院病人每次限2名探病者，陪病者（含照顧服務員）每床限1名，進入病房時需登記並填寫旅遊史。一般病房開放探訪時間為10時30分至11時、18時30分至19時；加護病房10時30分至11時、14時30分至15時。
花蓮醫院則是2月27日開始，探視時間規定一般病房含精神科10時至12時、15時至17時；加護病房10時30分至11時；呼吸照護病房10時30分至11時30分。每名住院病人每次限2名訪客探病，病房陪病者（含照顧服務員）限制為1名，並加強登記管制，需有陪病證、探訪證才能進出醫院。
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