落腳幼稚園藝術村 秋野芒打造花蓮劇團新基地

花蓮在地的「秋野芒劇團」為平衡城鄉戲劇教育落差，經常在鄉下演出。今年雖然有新型冠狀病毒疫情挑戰，劇團仍努力接洽演戲場所，終於落腳在吉安鄉慈恩幼稚園藝術村，並可免費使用空間。劇團團長許子漢表示，希望把藝術村二樓改造成劇場，未來劇團固定演出，創造每個孩子生命中的第一場戲。

佔地600坪吉安鄉私立慈恩幼稚園是許多花蓮子弟的求學記憶，卻在10年前荒廢至今。在此出生長大的第三代負責人吳宥漆前年返鄉，不捨家園廢棄，決心活化，陸續邀請國內外藝術家進駐創作，提供住宿與展演空間，改造為花蓮首處私人藝文聚落「慈恩幼稚園藝術村」，並對外開放參觀。

許子漢指出，劇團已在花蓮演出150幾場，也曾到外縣市為小朋友演出，得知慈恩幼稚園藝術村轉型，秋野芒劇團跟負責人吳宥漆接洽，希望把藝術村二樓禮堂改造成專屬於花蓮孩子的劇場，劇團可以在這裡固定演出，跟社區有更多互動，相信秋野芒劇團與慈恩藝術村的媒合，將開創花蓮更多的藝文可能。

吳宥漆說，園區內現在有多位國外藝術家駐地創作，而秋野芒是第一個進駐的在地劇團，非常具有指標意義。秋野芒多年來為花蓮學童持續演出、播撒藝文種子的付出，就是最具行動力的藝術，因此願意無償借用園區空間，和秋野芒一起打造成一個更貼近社區的藝文基地。

為了接下來的演出更安全，秋野芒劇團的防疫準備除了酒精乾洗手、測量體溫、要求配戴口罩入場等措施外，舞台改為局部遮光，室內半開放以利通風；演出區域與觀眾距離拉長至2公尺，觀眾席間距加寬，演後個別拍照取消等等，希望能讓大家安心看戲。許子漢說，雖然有疫情影響，不過小朋友都有戴口罩，看戲看得很開心，家長也發現原來花蓮有秋野芒劇團，現在還也可以看戲的據點。

秋野芒劇團現已規畫3月至6月在花蓮各地的21場演出，其中5場將在慈恩舉行，皆為免費入場，演出資訊可至臉書「秋野芒劇團」（https://www.facebook.com/Ciouyemang/ ） 了解詳情。