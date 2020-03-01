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「林口」爆院內感染？長庚大學、長庚科大暫停醫院實習

花蓮市公所防疫升級 魏嘉賢分享第一線抗煞經驗

中央社 / 花蓮縣1日電

因應中央流行疫情指揮中心從二級提升為一級開設，花蓮市公所即日起實施進入辦公廳舍前須量額溫。曾在第一線抗SARS的市長魏嘉賢也呼籲疫情當前，大家做好手部與環境衛生。

武漢肺炎在全球情勢升高，花蓮市公所將加強防疫措施。即日起花蓮市民及市公所員工進入市公所辦公廳舍時，均須接受量額溫，確認無發燒症狀後才能進入，保護洽公民眾以及市公所員工，避免被感染可能。

另外，市公所在農曆春節過後的上班日起，已指示櫃檯人員均須佩戴口罩，這項措施仍繼續執行，也呼籲洽公民眾，若有呼吸道感染症狀，一定要戴口罩。

魏嘉賢大學期間主修醫事放射，且從政前就通過放射師國家考試，也曾在偏鄉X光巡迴車和花蓮縣衛生局服務。

SARS疫情17年前在全球造成恐慌，那一年魏嘉賢在國軍805醫院台東分院服役，即將退伍的他，投入抗SARS第一線，他說，放射師與醫師和護理師一樣，與患者都有近距離接觸，儘管套上防護衣，但在為患者做X光照射接觸時，仍得小心翼翼。

魏嘉賢說，第一線醫護人員要完成治療使命，又要避免自己受到感染，內心煎熬無法以文字及言語形容，但讓人感動的是，沒有人從前線撤退，冒著被感染風險堅守崗位。

2003年3月14日台灣發現首例SARS病例，一直到2003年7月5日世界衛生組織宣布將台灣從SARS感染區除名的近4個月期間，共有346人確診，其中有73人死亡。當時台北市立和平醫院及其周圍街道與鄰近大樓管制封鎖，而其他醫療院所在醫院外進行發燒篩檢，都是台灣醫療體系的首見景況。

魏嘉賢說，台灣當時首度面臨疫情侵襲，有許多防疫措施還在摸索當中。如防護衣穿脫就曾修正多次，同事執行勤務更戰戰兢兢，要隨時接收中央對於防護衣的修正指導。

花蓮市公所機要課員陳秉佑與魏嘉賢是大學同窗，他也回憶當年在台東馬偕醫院服務時，每次穿上防護衣重裝上陣，渾身汗流浹背，尤其害怕防護衣破損，做任何動作都小心翼翼，原本以為戴上N95口罩可以保障，結果得知病毒也會藉由眼睛侵入，在沒有護目鏡情況下，只能利用X光片，DIY製作克難式護目鏡保護自己。

魏嘉賢退伍後前往台北榮民總醫院蘇澳分院就職，當時已是SARS疫情高峰期，他的父母憂心會感染，反對他到醫院工作，他最終說服雙親，並保證一定會做好保護措施才取得家人首肯，再度前往抗SARS第一線。

魏嘉賢表示，很感謝當時的長官，在急診室收治有疑似甚至確診的患者，長官都會率先處理，而他也從中學習許多。當年在抗SARS的醫療尖兵目前都已是醫界主管階級，對於疫情管控均有相當豐富的經驗。

魏嘉賢強調，要警覺但不要恐慌，疫情主要傳染途徑是飛沫與接觸，手部與環境衛生須特別留意，包括勤洗手、少親密接觸、保持環境通風才是防疫要點，此外也盡量避免人潮擁擠的密閉空間，降低被感染的風險。

魏嘉賢 SARS 疫情

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