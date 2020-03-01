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基隆市幼兒園評鑑餐點是重點 巧立名目收費評鑑不合格

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府教育處3月起展開幼兒園基礎評鑑，餐點是重點之一，為幼兒的營養把關。圖／基隆市政府教育處提供
基隆市政府教育處3月起展開幼兒園基礎評鑑，餐點是重點之一，為幼兒的營養把關。圖／基隆市政府教育處提供

基隆市政府教育處今天表示，本月起到5月間展開幼兒園基礎評鑑，實地到幼兒園訪視。評鑑共分六大項目，餐點是重點之一，為幼兒的營養把關；幼兒園若巧立名目，收費不實將評鑑不合格。

教育處指出，幼兒園基礎評鑑評鑑項目涵蓋家長關心的安全、衛生、師資和收費。評鑑以4年為一期程，2017年做過一次，今年度為本期程第2梯次，預計考評10處公立幼兒園、14處私立幼兒園，6月間在「全國教保資訊網」公告評鑑結果。

教育處長林祝里說，為維護幼兒健康，幼兒園的餐點每日應有全穀根莖類、豆魚肉蛋類、蔬菜類及水果類食物，每月餐點表應公告讓家長知道。評鑑委員將檢視幼兒園食材是否與餐點表相符，為幼兒的營養把關。

林祝里表示，教育處也嚴禁幼兒園讓幼童使用美耐皿等塑膠類材質的餐碗裝盛食品，現場評鑑如發現，將責成幼兒園立即改善。

至於收費部分，幼兒園收費要在全國教保資訊網公告，公立幼兒園每月平均收費2500元、非營利幼兒園3500元、準公共幼兒園4500元，不得巧立名目另行收費。幼兒園若收費不實，除評鑑不合格，另依幼兒教育及照顧法開罰。

幼兒園 基隆

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