基隆抗疫 關懷服務中心今啟用

基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心今天啟用 ，除會打電話關懷居家檢疫或隔離民眾，另設置專線供反映服務需求。面對疫情變化，基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院先後實施探病新規定，降低交叉感染風險。

基市府綜合發展處長黃駿逸說，居家者關懷服務中心分設民政、衛生、警政、環保、社政、教育、新聞、交通、行政9組，提供送餐服務、醫藥服務、心理關懷服務、垃圾清運服務、急難慰助、課業輔導、休閒娛樂等多元化服務，也會對無法上學的學生提供課業視訊輔導，讓學習不中斷。

市府也為居家檢疫或隔離者準備「暖心關懷包」，內有衛教資料、口罩、酒精用品、簡易食品等。市府另和Line TV、Line music平台業者合作，提供免費線上影音服務，陪伴度過居家生活生活上的不便。

市府表示，居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心周一至周五上班時間，服務專線為(02)2425-2119轉分機206、207、208，平日下班時間或例假日改打衛生局防疫專線（02）2427-6154或1922。

基隆長庚醫院昨起採取訪客探病時段、人數與陪病新措施，一般病房每日探病時間為上午11點至下午1點、晚上6點至8點，每名住院病患每次2人探視、1人陪病。加護病房是上午11點至11點半，僅限2人探視1次。所有訪客及陪病者須登錄姓名、電話等資料，並主動告知相關旅遊史等資訊。

基隆醫院探病新措施明起實施，一般病房每日僅開放上午10點半至11點半、下午2點半至3點半、晚上7點半至8點半，每名住院病人每次限2人探視、1人陪病。加護病房開放探病時間為上午10點、2點半、7點半，每次各30分鐘，每次限2人探視。

院方表示，民眾進入醫院前須配合規定刷健保卡，並填寫風險評估表。民眾到院前可先在醫院官網下載填妥表單，減少等候。