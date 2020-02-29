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3月植樹月 花蓮林管處將送萬株苗木植樹活動順延
3月植樹月，花蓮林管處將舉辦10多場植樹、贈苗活動，林管處準備超過1萬2000株台灣原生種樹苗，供民眾憑發票免費兌換；不過，原定3月5日舉行的植樹節活動，縣府今天宣布因疫情延期。
縣府農業處今天宣布，為確保與會人員健康，原定3月5日上午由縣府、花蓮林管處、東華大學共同辦理的「森活大樹聚 一起森呼吸」109年植樹節活動將延期。
花蓮林管處長楊瑞芬表示，尊重縣府決定，不過目前花蓮尚未有確診病例傳出，且其餘場次的贈苗及護樹活動地點都在戶外，感染風險較低，因此，將照常辦理。
林管處今年原本規畫15場贈苗活動，從3月3日展開，一直到24日，贈苗地點包括萬榮、壽豐、吉安、豐濱、秀林、鳳林、瑞穗、新城等鄉鎮。不過，3月5日植樹活動取消後，贈苗活動剩下14場，民眾須自備環保袋，憑1到4月發票3張可兌換一株，每人最多換2株。
花蓮林管處今年發票兌領苗木的活動，全數發放台灣原生樹種，有厚葉石斑木、珊瑚樹、枯里珍、山馬茶、鹽膚木、月橘、日本女貞及紅芽赤楠等8種。民眾憑發票就可索取，帶回家綠美化環境，還可增加生物多樣性。
林管處表示，贈苗活動目前仍維持照常辦理，會視疫情影響程度再作調整，各場次詳細資訊，可上林管處官網及臉書粉絲頁查詢，若後續因疫情取消場次，也會及早公告。
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