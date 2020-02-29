下東岸高架易車禍駕駛常搞混 將重畫標示立告示牌改善

基隆市東岸高架橋是進出國道一號連接基隆市重要道路，但有不少駕駛反映，下橋後車流有二，一往右轉仁一路，一直走往中正路，另外，還有橋下的兩股車流，橋上橋下道路標示不夠明確，駕駛容易搞混發生車禍，交通隊邀請相關單位會勘改善將，重畫標示並立告示牌改善。

交通隊為改善東岸高架橋車輛通行安全，日前安排會勘。駕駛反映說，下東岸高架橋後車流有二，一往右轉仁一路，一直走往中正路。另外，還有橋下平面道路也有兩股車流，往右轉仁一路，一直走往中正路，橋上橋下的標示不夠明確，駕駛容易搞混發生車禍。

議員童子瑋指出，東岸高架橋往中正路段方向，轉彎處與末端號誌距離較近，常有開車的朋友轉彎後，因號誌變換煞車不及造成車禍，因此請交通隊提出改善方案。

童子瑋說，經會勘後，初步共識為，路面標線重新漆繪，將原有的「往市區」改繪「仁一路」，並將位置往前60公尺處畫設，調整東岸高架橋往北端，對側增設反光片，提升道路線形，並於右彎前增設直立式預告號誌及告示牌。