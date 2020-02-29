敲定設立位置 東部首座寵物公園預計年底完工

宜花東寵物公園數量掛零，花蓮縣議員張美慧與縣府經會勘、專案會議，盤點縣內可設置用地，選定花蓮市區美崙溪上游一處高灘地，規劃300坪面積設置，預計年底完成。

張美慧指出，縣內公園雖都是友善寵物公園，但需繫繩才能進出，不少飼主反映，希望花蓮能有一座讓寵物免繫繩奔跑的專屬運動空間，她自去年起在縣議會提案、質詢爭取，也感謝縣府的重視，讓寵物運動公園有具體進度。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，將選擇位在花蓮市國福社區附近，約在國福棒壘球場對岸區域，為美崙溪上游上灘地位置，約300坪面積，規劃設置大小型犬分區、設置圍籬、寵物簡易運動設施及飼主休憩設施等。

鄧子榆指出，美崙溪目前正在進行水環境改善工程，寵物運動專區基地位置也在改善範圍內，未來完工後，可結合周邊的溜冰場等遊樂設施，擴大使用便利性，附近也有停車方便、鄰近市區等優點。

張美慧說，寵物運動公園進入設計規劃流程，縣府後續也會召開說明會，廣納飼主、社會大眾意見，作為細部設計的參考，未來也會配合作為寵物相關活動、宣導的推廣基地。

除了寵物運動公園的催生外，張美慧也呼籲縣府應儘速研擬花蓮縣動物保護自治條例、提升犬貓絕育執行成效及透明化流浪動物收容施工進度。