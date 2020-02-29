龜山島擋不住！海漂垃圾種類多到讓志工嘆莫名其妙

龜山島是生態島，乾淨環保，卻難擋從海上漂來的垃圾入侵，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天動員450名志工淨灘發現，垃圾種類琳瑯滿目，有漁網、繩索、漂流木、保麗龍、浮球等，甚至塑膠娃娃、輪胎、瓦斯桶、安全帽等，讓志工嘆：「莫名其妙，令人傻眼，丟垃圾的人太沒公德心！」感覺是另一種恐怖「疫情」！

經統計，90分鐘淨灘，清理出人工垃圾1050公斤，資源回收800公斤，如寶特瓶、飲料罐等，海上作業廢棄物900公斤，如浮球、漁網等，可見海洋垃圾汙染問題嚴重，除一一打包，由船隻載回烏石港處理外，也希望透過淨灘，喚起大眾保育意識，盡心維護海洋自然面貌。

經淨灘，龜山島恢復乾淨風貌，志工張秀茹說，淨灘撿拾垃圾，雖然手、兩腳酸軟，但都覺得有意義、很有成就感。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，新冠肺炎疫情持續，但龜山島不受影響，將於明天（3月1日）如期重新開放，今天先登島淨灘，結合宜蘭縣政府環保局暨環保志工、頭城鎮公所、海巡署北部分署第一岸巡隊、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會等單位，並且號召「東北角之友」粉絲團網友，共約450位志工淨灘，交通部觀光局副局長周廷彰也參與。

龜山島開放登島觀光，相關防疫工作準備好了，管理處長陳美秀表示，龜山島周邊環境實施嚴格保護措施，生態、賞鯨豚資源豐富，深受國內、外遊客喜愛，因疫情影響，許多群聚或室內空間，都使人存疑與不安，由於龜山島實施人數總量管制，加上海洋陽光高溫、戶外空氣流通，並要求船家業者確實做好防疫工作，龜山島應該是戶外旅遊，可讓民眾安心的地方。

宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義指出，因疫情關係，目前與去年同時期遊客量相比至少掉了5成，賞鯨業者無不叫苦連天，但為了生計、帶動周邊觀光經濟，還是決定如期開航，為此各船家做了最嚴謹防疫措施，包括遊客登船前測體溫、提供遊客酒精消毒、每日每梯次出船前，船艙室內外及救生衣，都將擦拭消毒，給遊客安心。