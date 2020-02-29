台東布農族鄉運 退伍軍人大展體能戰技

台東縣海端鄉昨舉辦鄉運，但操場竟出現一群戴鋼盔，身著迷彩服的軍人，不少參加民眾誤以為國軍辦理體能戰技運動會，原來主辦單位增加退伍軍人戰技比賽項目，有人雖然退伍多年，但體能依舊戰力強。一名退伍士官長說：「負重30公斤跑5千公尺，沒問題的啦」。

海端鄉長胡金至表示，舉辦全鄉運動會，以發覺體育人才凝聚全鄉感情為目的，這次增加退伍軍人戰技賽事，希望退伍軍人能保持戰力，平時在各工作崗位努力外，也能隨時保護家鄉。

每2年舉辦一次的鄉運，除了正規的田徑賽事，還有布農族傳統競技項目，而今年特別增加退伍軍人戰技比賽，讓6個村落的在鄉退伍軍人，也能大展身手，回味當兵時的年輕英姿；項目包括武裝接力、投擲、負重跑步等，退伍軍人裡很多是待過特種部隊。

「這項目算是輕鬆了啦！」一名退伍15年的士官長自豪的說，他曾服務於海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，這些賽事還不算是小菜，在軍中每天跑步算萬，操課都是上山下海，就算現在負重30公斤跑5千公尺，都沒問題的啦，精實的訓練不是玩玩而已。