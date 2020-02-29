影／173萬遊客到過 龜山島明天重新開放
龜山島是台灣美麗島嶼，開放登島觀光，今年剛好滿20年，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處統計，20年累計遊客數達173萬人次。
龜山島每年12月1日到隔年2月底為生態休養期，封島3個月，封島期限已屆，預計明天重新開放。
龜山島到重新開放日，但遇上新冠肺炎疫情持續，不過，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天指出，龜山島是台灣熱門景點，不受疫情影響，將在明天（3月1日）如期開放登島。
為迎接新年度觀光期，管理處今天淨島，在頭城區漁會大樓集合450人，分搭賞鯨船，一路航向龜山島，登島撿拾垃圾，乾淨迎賓。
同時，為了防疫，宜蘭縣賞鯨推廣協會船家業者們，為全船消毒，登船前，遊客戴口罩、測體溫，確保安全。
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