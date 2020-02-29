影／173萬遊客到過 龜山島明天重新開放

基隆12家中油直營加油站，北寧路站整治汙染停業，麥金路安樂站也因汰換輸油管線停業到8月20日，公司和中油合作的駕駛人只能改到大武崙站、八德路站加油。基隆市現有2處加油站被列管為汙染場址，分別是中油直營北寧路站及麥金路加盟中油的泉益加油站。

2020-02-28 23:54