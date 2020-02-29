毛小孩好消息 花蓮將設東部首座寵物公園

花蓮縣寵物犬約4萬隻，為了給毛小孩一處可以自由奔跑的空間，縣議員張美慧爭取設置寵物運動公園，這個月選址確定，將在美崙溪上游高灘地闢設約300坪的寵物運動專區，預計今年底完成，將是宜花東三縣市第一座寵物公園。

縣府建設處長鄧子榆說，目前正執行花蓮縣美崙溪水環境改善工程計畫，同步在計畫範圍內規畫寵物運動專區，基地位置約在國福棒壘球場對岸，具有方便停車、距市區不遠、場地開闊等優點，還可結合美崙溪水環境改善工程的溜冰場等休憩設施，更加便利。

鄧子榆說，選址完成後，目前正規畫設計，初步構想包括大小型犬分區、設置圍籬、寵物簡易運動設施、飼主簡易休憩設施等。

張美慧表示，因接獲飼主反映，希望花蓮有一座讓寵物盡情奔跑、免繫繩的專屬運動空間，因此從去年起，就在縣議會提案及質詢爭取，並辦理會勘、召開專案會議，很高興這個月有了具體進度。