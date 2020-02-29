不滿遭亂丟垃圾 台東店家貼公告「祝你得肺炎」

台東市中華路一間服飾店騎樓設置的洗手台，常有民眾亂丟垃圾，造成店家困擾。店家想出奇招，張貼「亂丟垃圾得肺炎」公告後，至今不見垃圾亂丟。林姓店長說：「想不到這麼有效」。

林姓店長表示，去年底開張營業，為方便清潔作業，在騎樓設置洗手台，沒想到就有沒公德心的人在此亂丟垃圾，之前貼公告嚇阻，但還是被亂丟，清了又丟，讓他們很傷腦筋。

她說，今年初爆發新冠肺炎，大家人都很擔心，自己當時想說結合時事在公告寫上「這是洗手台，不是垃圾桶，亂丟垃圾祝你得肺炎」，2月初張貼至今，真的沒有人敢再亂丟垃圾了。

「亂丟垃圾本來就不應該！」路經民眾看到店家公告表示，店家貼這公告剛好而已，誰會想在自家門口堆滿垃圾。另也人說：「如果寫說亂丟垃圾易孳生傳染病媒，比較妥當一點，但支持店家」。

台東縣衛生局長黃明恩表示，店家公告亂丟垃圾祝你得肺炎，有詛咒或不得好死的意思，雖未違反傳染病防治法規定，但還是建議店家可以更柔性一點。