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基隆成立居家檢疫隔離關懷中心 貼心免費線上影音可看

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成立居家檢疫隔離關懷中心，3月1日啟用。記者游明煌／攝影
基隆成立居家檢疫隔離關懷中心，3月1日啟用。記者游明煌／攝影

為了貼心提供因新冠肺炎而居家檢疫、居家隔離者的關懷服務，基隆市政府除了里幹事每日電話關懷外，明天正式啟用基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心，設置專線電話，提供立即關懷服務。特別的是，市府也和Line TV和Line music平台業者合作，提供免費線上影音服務，陪伴度過居家生活生活上的不便。

市府綜合發展處處長黃駿逸表示，關懷中心整合跨局處，並連結民間資源，設立民政、衛生、警政、環保、社政、教育、新聞、交通、行政等九大組別，提供送餐服務、醫藥服務、心理關懷服務、垃圾清運服務、急難慰助、課業輔導、休閒娛樂等多元化服務。

黃駿逸說，其中針對因須居家檢疫或隔離而無法上學的同學提供課業視訊輔導，學生家長可以請小朋友多加利用，讓學習不中斷。

市長林右昌特別貼心為居家檢疫或隔離者準備了一袋「暖心關懷包」，包包內包括林市長問候的暖心卡、衛教資料、口罩、酒精用品、簡易食品等，下周一將參加啟用儀式，也會公布這個關懷包。不只如此，市府也和Line TV和Line music平台業者合作，提供免費線上影音服務，陪伴度過居家生活生活上的不便。

關懷中心設置在基隆市災防應變中心（信二路299號），服務專線：（02）24252119分機206、207、208（服務時間為周一至周五上午8時30分，到下午5時30分；平日下班及例假日請改撥基隆市衛生局防疫專線（02）24276154或1922）。

居家檢疫 基隆 衛生局

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