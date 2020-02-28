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全國最大IMAX 3D電影院 基隆海科館海洋劇場買1送1
基隆市國立海洋科技博物館在228連假，推出海洋劇場全票買1送1、陽明山吻鰕虎世界新種特展打卡贈禮及濕地商品滿額贈禮等優惠方案。北台灣民眾若不想長程出遊塞車，可考慮就近到海科館一帶遊玩。
海科館表示，館內海洋劇場是全國最大的IMAX3D電影院，巨型銀幕播放3D影片搭配環繞音效，是極具聲光震撼的感官饗宴。海洋劇院目前輪播影片為國家公園探險、海龜的奇幻旅程，都均適合親子共賞。
國家公園探險帶民眾進入美國具代表性幾個國家公園與大峽谷，體驗終極蠻荒之旅。海龜的奇幻旅程透過3D劇場進入海龜神秘的海灘棲息地，看剛出生的小海龜「邦吉」，如何穿越大堡礁的珊瑚仙境，以及為求生存所遭遇的變數和危機。
館方表示，228連假期間推出海洋劇場全票買1送1優惠，目前展出的台灣濕地魚類生態特展，連假期間只要與世界新種「陽明山吻鰕虎」打卡版拍照打卡，上傳海科館粉絲頁或IG，即可獲贈海科館禮品。濕地特展商品滿額禮優惠，贈品有磁鐵、紀念積木、T桖等，希望能吸引更多民眾連假出遊，選擇到海科館走走。
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