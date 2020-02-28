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再傳海龜悲歌 花蓮海邊一天發現兩隻死亡綠蠵龜
花蓮縣壽豐鄉海岸線，今天接連有民眾發現死亡海龜，經海巡人員拍照，委由專家確認是保育類綠蠵龜，目前暫時就地掩埋，研究人員明將前往採樣檢驗。
海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，今天上午11時55分，先接獲通報在壽豐鄉鹽寮村的斯圖亞特民宿的前方岸際，發現一隻死亡海龜，不到一個半小時後，下午1時10分在相隔不約10多公里，再往南一點的牛山海灘，再度發現一隻海龜。
第一二岸巡隊鹽寮漁港安檢所及磯崎安檢所人員趕往現場，初步測量，第一隻海龜體長45公分、寬33公分，第二隻體長49公分、寬40公分，兩隻海龜明顯死亡，龜殼破裂，經通報國立海洋大學海龜救傷中心及花蓮縣府農業處，從照片確認是綠蠵龜。
海巡人員接獲指示，目前先就地掩埋，明天將陪同專家學者採樣，了解海龜死因。
臉書「海巡署長室」粉絲專頁本月25日發文指出，「一夜之間，我們失去『9隻海龜』」，表示24日全台一天發生9起海龜死亡事件，文中指出，每逢氣溫驟變，海龜因體能不佳，而容易凍昏，導致反應力變差，被漁網纏住或是船槳打到的機率大增；每年12月到隔年3月的冷冬，更是海龜最容易出事的季節。
去年花蓮岸際共發現6隻死亡海龜，今天則是花蓮岸際今年發現第一、二例的海龜死亡事件。
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